Bernhard Mager übernimmt Leitung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe (MA 11)

Wien (OTS) -

Mit 1. August 2026 wird OAR Bernhard Mager, MBA neuer Leiter der Kinder- und Jugendhilfe (MA 11). Das Bestellungsdekret überreichte heute, am 29. Juli, Magistratsdirektor Dietmar Griebler im Beisein von Bürgermeister Michael Ludwig, der zuständigen Stadträtin und Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling sowie dem Vorsitzenden der Younion_Die Daseinsgewerkschaft, Landtagspräsident Christian Meidlinger.

„Mit Bernhard Mager übernimmt ein ausgewiesener Experte mit fachlichem Know-how, rechtlicher Kompetenz und klaren Führungsqualitäten die Leitung der Wiener Kinder- und Jugendhilfe. Durch seine jahrzehntelange Arbeit im Sozialbereich kennt er die Herausforderungen der Praxis und die Bedürfnisse der Wiener Familien genau. Ich bin überzeugt, dass er gemeinsam mit dem engagierten Team der MA 11, die Abteilung konsequent im Sinne der Kinder und Jugendlichen zukunftsorientiert weiterentwickeln wird. Mein besonderer Dank gilt Johannes Köhler, der die Abteilung über viele Jahre mit unermüdlichem Einsatz und fachlicher Expertise geprägt und sicher durch herausfordernde Zeiten geführt hat“, hielt Vizebürgermeisterin Bettina Emmerling fest.

Werdegang Bernhard Mager

Bernhard Mager ist seit mehr als drei Jahrzehnten für die Stadt Wien tätig und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Sozialarbeit, Sozialplanung und Verwaltungsführung. Nach seiner Ausbildung an der Akademie für Sozialarbeit der Stadt Wien trat er 1994 in den Dienst der Stadt Wien ein und arbeitete zunächst als Sozialarbeiter in der damaligen MA 12. In der Folge übernahm er leitende Funktionen in den Sozialzentren des 16. und 21. Bezirks. Von 2007 bis 2011 war er in der MA 24 stellvertretender Leiter der Gruppe Sozialplanung. Danach war er in verschiedenen Stadtratbüros als Referent und stellvertretender Büroleiter tätig. Seit 2018 leitet Mager in der MA 11 die Region Ost. Berufsbegleitend absolvierte er außerdem einen Executive MBA in Business Administration an der Universität Salzburg. Gemeinsam mit den engagierten Kolleg*innen der Wiener Kinder- und Jugendhilfe und den Vertragspartner*innen der MA 11 wird er den Kinderschutz in Wien in die Zukunft führen.

Dank an bisherigen Abteilungsleiter Johannes Köhler

Der Dank aller Anwesenden ging an den bisherigen Leiter der MA 11, Johannes Köhler, der mit August 2026 in Pension geht, für seine langjährige, engagierte und fachlich hochqualifizierte Arbeit. Unter seiner Führung, die mit dem 25. Februar 2009 begann, wurden die Aufgabenbereiche der Abteilung in den vergangenen Jahren weiterentwickelt und die MA 11 als zentrale Anlaufstelle für Wiener*innen in sozialen, familiären und jugendbezogenen Belangen gestärkt. Mit großem Einsatz und hoher Verlässlichkeit hat Johannes Köhler wesentlich zur positiven Entwicklung der Abteilung beigetragen.

Über die Kinder- und Jugendhilfe (MA 11)

Die Abteilung Kinder- und Jugendhilfe (MA 11) setzt sich dafür ein, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen gewahrt und gestärkt werden. Präventive Maßnahmen haben einen besonderen Stellenwert. Darüber hinaus hat die Kinder- und Jugendhilfe die Verpflichtung und das Recht, gegen Gewalt an Kindern und Jugendlichen einzuschreiten und sie vor weiterer Gewalt zu schützen. Rund 1850 Mitarbeiter*innen der MA 11 arbeiten für den Kinderschutz in der Stadt.

Neben der individuellen Hilfe für Kinder und deren Familien trägt sie zu einer Verbesserung der Lebensqualität in Wien bei. Die Kinder- und Jugendhilfe bietet ein vielfältiges Angebot an Information, Beratung, Förderung und Unterstützung für Kinder, Jugendliche und Familien. Sie unterstützt Familien dabei, angemessene Lösungen für ihre Probleme zu entwickeln.