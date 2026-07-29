  • 29.07.2026, 12:11:32
  • /
  • OTS0070

Marlene Svazek: Salzburg erzielt deutlichen Rückgang bei Sozialhilfe-Bezug von Asyl-Migranten

Minus 13,6% im Jahresvergleich – Spitzenwert im Österreichvergleich

Salzburg/Wien (OTS) - 

„Die Reduktion der Zuwanderung unter dem Deckmantel des Asyls in unser Sozialsystem zählt zu den wichtigsten politischen Zielen, die wir uns beim Antritt unserer Regierungsverantwortung gesetzt haben. Die Zahlen geben uns recht, dass unsere Politik auch Wirkung erzielt“, kommentiert Landeshauptfrau Stellvertreterin Marlene Svazek, in der Landesregierung u.a. zuständig für Integration, aktuelle statistische Auswertungen des Österreichischen Integrationsfonds (ÖIF) zum Thema Erwerbstätigkeit, Arbeitslosigkeit und Sozialleistungsbezug von Asyl-Migranten.


Konkret zeigen die ÖIF-Zahlen, dass die Anzahl der Asyl- und subsidiär Schutzberechtigten, die Mindestsicherung bzw. Sozialunterstützung beziehen, in Salzburg im Jahr 2025 um satte 13,6 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Diese Zahl stellt einen Spitzenwert unter allen österreichischen Bundesländern dar.


Svazek führt das unter anderem auf den strengen Vollzug und sofort wirksame Sanktionen betreffend die Absolvierung von verpflichtenden Sprach- und Wertekursen zurück: „Wer in Salzburg von diesen Kursen fernbleibt und seine Pflichten nicht erfüllt, hat mit sofortigen Konsequenzen zu rechnen“, verweist Svazek auf die strenge Vollzugspraxis des Landes Salzburg, die zuletzt durch die technische Aufrüstung auf die Integrationsschnittstelle 2.0 zusätzlich nachgeschärft wurde.


Auch wenn der aktuelle Trend in Salzburg besser ausfalle, seien die negativen Folgen der Asyl-Massenmigration bundesweit weiterhin deutlich spürbar: „Die Zahlen sprechen eine klare Sprache: Die Erwerbsquote liegt trotz der enormen Investitionen der Aufnahmegesellschaft in umfangreiche Fördermaßnahmen bei den Herkunftsländern Afghanistan, Syrien und Irak weiterhin unter 50% und bei Frauen noch viel niedriger. Auch die Arbeitslosenquoten fallen entsprechend alarmierend aus. Diese Art der Zuwanderung bietet keine Lösung für die Deckung des künftigen Fachkräftebedarfs und müsste daher auch auf null gesetzt werden“, verweist Svazek auf die entsprechenden ÖIF-Zahlen.

Rückfragen & Kontakt

Die Salzburger Freiheitlichen
Johann Kaltenleithner, BA
Telefon: 066488286826
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FSB

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Salzburger Freiheitlichen

Rückfragen & Kontakt

Die Salzburger Freiheitlichen
Johann Kaltenleithner, BA
Telefon: 066488286826
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright