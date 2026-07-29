„Eco“: Wehrdienstreform – wer zahlt den Preis?

Wien (OTS) -

Dieter Bornemann präsentiert das ORF-Wirtschaftsmagazin „Eco“ am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, um 22.30 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Beiträgen:

Wehrdienstreform – wer zahlt den Preis?

„6+3“ lautet die Zauberformel für das neue Wehrdienstmodell in Österreich. Auf die ursprünglichen sechs Monate Grundwehrdienst folgen künftig zusätzlich drei verpflichtende Monate Truppenausbildung und Milizübungen. Die Wehrdienstreform soll dem Bundesheer mehr Personal bringen, kostet den Staat aber auch viel Geld. Welche Auswirkungen hat ein verteidigungsfähiges Österreich auf Arbeitsmarkt und Unternehmen? Und was bedeutet die Reform für die ohnehin bereits angespannte Budgetsituation? Bericht: Barbara Krivanek, Ines Ottenschläger

Mega-Rechenzentrum Kronstorf – Zukunftshoffnung oder Energieschleuder?

Befeuert vom KI-Boom baut Google gerade eines seiner europaweit größten Rechenzentren in Kronstorf, Oberösterreich. Anfangs hieß es noch, die Anlage werde lediglich so viel Strom verbrauchen wie die 3.500 Einwohner:innen in Kronstorf. Heute ist die Rede davon, dass das Rechenzentrum so viel Strom verbraucht wie etwa 390.000 Haushalte – im Vollausbau könnte es sogar der Verbrauch von über einer Million Haushalte sein. Kritisiert wird aber nicht nur der hohe Energieverbrauch, sondern auch, dass die Auswirkungen auf die Umwelt kaum Beachtung fanden – eine Umweltverträglichkeitsprüfung gab es nicht. Für die Politik, aber auch die Wirtschaft sind solche Rechenzentren dagegen unerlässlich und ein notwendiger Schritt in Richtung KI-Zukunft. Bericht: Michael Mayrhofer, Max Nicholls

Minuspreise – wie die Sonne den Strommarkt verrücktspielen lässt

Strom muss nicht immer teuer sein. An manchen Tagen, wenn wenig verbraucht wird und viel Sonne auf die Photovoltaik-Anlagen in Österreich scheint, ist er sogar spottbillig. Besser noch – teilweise zahlen Stromunternehmen den Kunden sogar Geld, damit diese ihnen überschüssige Energie abnehmen. Wer einen dynamischen Stromtarif hat, kann tatsächlich davon profitieren. „Eco“ hat Privatpersonen und Unternehmen getroffen, die die Volten des Markts für sich nutzen. Allerdings zeigen die negativen Preise auch, dass am Strommarkt etwas nicht stimmt: Zu manchen Zeiten wird zu viel Strom erzeugt, manchmal fehlt er. Was ist die Lösung? Bericht: Johannes Schwitzer-Fürnsinn