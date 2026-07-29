FPÖ-Landbauer/FPÖ-Antauer: „Rotes Wien versinkt im Asylchaos, FPÖ-Politik zeigt Wirkung in NÖ“

Sankt Pölten (OTS) -

„Die Zahlen zeigen klar: Wien ist zum Zentrum gescheiterter Integrationspolitik geworden. NÖ beweist hingegen, dass konsequente Politik, klare Regeln und eine restriktive Linie Wirkung zeigen“, kommentiert FPÖ Niederösterreich Landesparteiobmann LH-Stellvertreter Udo Landbauer die aktuellen Zahlen zur Arbeitsmarktintegration von Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten.

Im Juni 2026 waren 29.740 Flüchtlinge sowie 7.225 subsidiär Schutzberechtigte arbeitslos oder in Schulung. Davon entfielen allein 26.586 Personen auf Wien – das sind 71,9 Prozent aller Betroffenen. NÖ verzeichnete hingegen lediglich 1.524 Personen beziehungsweise nur 4,1 Prozent.

Besonders deutlich wird der Unterschied auch im Verhältnis zur Bevölkerung: Während in Wien 16 arbeitslose oder in Schulung befindliche Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigte pro 1.000 Einwohner registriert werden, liegt NÖ bei nur 1,8 Personen pro 1.000 Einwohner.

„Wien zieht mit seiner rot-pinken Willkommenspolitik immer mehr Menschen in die soziale Hängematte. Niederösterreich hingegen setzt auf Ordnung, Leistung und harte Regeln. Das zeigt Wirkung“, so Udo Landbauer weiter.

Auch der Rückgang der Zahlen fällt in NÖ deutlich aus: Während österreichweit zuletzt ein leichter Rückgang verzeichnet wurde, sank die Zahl an arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten in NÖ im Jahresvergleich um 15,8 Prozent.

„Die Wiener Integrationspolitik ist krachend gescheitert und entwickelt sich immer mehr zu einem Pull-Faktor in die Sozialsysteme. Die Leidtragenden sind die arbeitende Bevölkerung und die fleißigen Steuerzahler“, sagt FPÖ Niederösterreich Asyllandesrat Martin Antauer mit Blick auf die Tatsache, dass bereits drei Viertel aller arbeitslosen oder in Schulung befindlichen Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigten in der Bundeshauptstadt leben und fast die Hälfte aller Wiener Sozialhilfebezieher Leistungen als Asyl- oder Schutzberechtigte beziehen.

„Unsere Politik zeigt, dass eine konsequente Linie funktioniert. Wir werden alles daransetzen, dass unser Bundesland nicht die Zustände bekommt, die mittlerweile in Wien herrschen“, schließen Landbauer und Antauer unisono und fordern erneut einen sofortigen Asylstopp, konsequente Abschiebungen straffälliger Asylwerber und einen klaren Vorrang für Österreicher im Sozialsystem.