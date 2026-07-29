Wien (OTS) -

Zwischen 3. und 28. August 2026 ist das Team des ORF Vorarlberg auf Sommertour im ganzen Bundesland unterwegs. Denn zwischen Bergen und Bodensee gibt es vieles zu erleben, was den Sommer hierzulande spannend macht. Karin Stecher vom ORF Vorarlberg präsentiert ihre Rundumschau jeweils im TV-Magazin „Vorarlberg heute“ ab 19.00 Uhr in ORF 2 V. Auf dem Tourplan stehen Erlebnisse vom Arlberg bis an den Bodensee. Es geht vom rasanten Mountainbiken in Brand und schwungvollen Waldrutschen am Golm, über Golf- und Fischererlebnisse am Arlberg und ein besonderes Gondelmenü im Kleinwalsertal bis zur Party auf dem Bodensee mit aufblasbarem Riesenpaddelboard. Denn Vorarlberg hat im Sommer unglaublich viel zu bieten!

Die ORF Vorarlberg-Sommertour jeweils ab 19.00 Uhr in ORF 2 V im TV-Magazin „Vorarlberg heute“:

Montag, 3. August: Sommertour Lech am Arlberg

Donnerstag, 6. August: Sommertour Montafon

Samstag, 15. August: Sommertour Brandnertal/Klostertal

Dienstag, 18. August: Sommertour Kleinwalsertal

Freitag, 28. August: Sommertour Bodensee

Sommer-Mix multimedial

Auch im Radio und online wird es sommerlich: Im Programm von ORF Radio Vorarlberg, auf der Seite vorarlberg.ORF.at sowie auf den Social-Media-Plattformen TikTok (orfvorarlberg), Instagram (orfvorarlberg) und Facebook (ORF Vorarlberg) wird die Sommertour redaktionell begleitet.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Vorarlberg ist im Sommer ein Erlebnisparadies und genau das wollen wir mit unserer ‚Sommertour‘ zeigen. Von den Bergen bis zum Bodensee gibt es so viel zu entdecken, und wir freuen uns, unser Publikum dabei mitzunehmen.“

Angelika Simma-Wallinger, Chefredakteurin ORF Vorarlberg: „Karin Stecher ist mit der ORF Vorarlberg-‚Sommertour‘ dort, wo unser Publikum im Sommer gerne ist – draußen! Dort wollen wir mit unseren Kameras und Mikrofonen sein, mitten im Leben in Vorarlberg, und das für alle abbilden.“