KHM: Von Kleopatra bis Bernini – der Ausstellungsherbst 2026

Wien (OTS) -

Das Kunsthistorische Museum lässt seinen ganzjährigen Italien-Schwerpunkt 2026 mit drei Ausstellungen ausklingen. Sie widmen sich unterschiedlichen Facetten der Kunst- und Kulturgeschichte und eröffnen neue Perspektiven auf bedeutende Künstlerpersönlichkeiten, kulturhistorische Entwicklungen und die vielfältigen Verbindungen zwischen Italien und den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums. Die Ausstellungen beleuchten die Machtkämpfe und Intrigen antiker Metropolen, die Funktionsweise einer seltenen römischen Taschensonnenuhr und eine spektakuläre Neuentdeckung im Werk Gian Lorenzo Berninis.

„Mit unseren Ausstellungen zeigen wir, dass das Kunsthistorische Museum nicht nur unser gemeinsames europäisches Kulturerbe bewahrt, sondern mit seiner Forschung und seinen Sammlungen immer wieder neue Geschichten erzählt“, so Generaldirektor Jonathan Fine.

Mit einer römischen Taschensonnenuhr auf Reisen

Den Auftakt macht ab 24. September die Reihe VITRINE EXTRA in der Antikensammlung. In dieser regelmäßig stattfindenden Sonderpräsentation werden immer wieder besonders herausragende Artefakte gezeigt – von unscheinbaren Alltagsfunden bis zu außergewöhnlichen Preziosen.

Die 9. Ausgabe widmet sich einer bronzenen Taschensonnenuhr, von denen weltweit nur mehr wenige Exemplare erhalten sind. Bereits in der Antike nutzten Menschen den Stand der Sonne, um Zeit und Monat zu bestimmen. Da Sonnenuhren jedoch an den jeweiligen Breitengrad angepasst werden mussten, stellten Reisen eine besondere Herausforderung dar. Die Präsentation beleuchtet die Funktionsweise und Verwendung dieses außergewöhnlichen Instruments und zeigt, wie Menschen bereits vor rund zweitausend Jahren die Zeit auch unterwegs messen konnten.

Ein geheimnisvoller Grabbau, ein ungeklärter Mord, eine Welt im Umbruch

Ab 20. Oktober widmet sich in der Neuen Hofburg/Weltmuseum Wien die große KHM-Herbstausstellung unter dem Titel Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom Macht und Intrigen in antiken Großstädten. Ausgehend von der Ermordung Kleopatras Schwester Arsinoë 41 v. Chr. in Ephesos wird die spannende Geschichte über die großen Player der betreffenden Epoche erzählt – darunter Caesar und Marc Anton auf der einen und Augustus auf der anderen Seite. Schauplätze sind die blühenden, pulsierenden antiken Großstädte Rom, Alexandria und Ephesos, die als Macht- und Wissenszentren zentrale Rollen in der damaligen Welt spielen.

Rund 100 Objekte – darunter bedeutende internationale Leihgaben aus dem Metropolitan Museum of Art in New York, dem British Museum in London, dem Cleveland Museum of Art in Ohio und dem Louvre in Paris sowie hochkarätige Objekte aus den Sammlungen des Kunsthistorischen Museums, wie die Gemma Augustea – vermitteln ein eindrucksvolles Bild der Antike an der Schwelle zur römischen Kaiserzeit.

Neu entdecktes Bernini Gemälde erstmals zu sehen

Ab 2. Dezember widmet sich das Kunsthistorische Museum im Palais Lobkowitz/Theatermuseum einer wenig bekannten Seite von Gian Lorenzo Bernini. Weltberühmt als Bildhauer und Architekt, trat Bernini auch als Maler hervor – ein Werkbereich, der bis heute vergleichsweise selten im Mittelpunkt steht. Von seinen einst zahlreichen Porträtgemälden sind heute nur weniger als zwanzig als eigenhändig anerkannt.

Eine außergewöhnliche Neuentdeckung in den Beständen des KHM bildet den Ausgangspunkt dieser Ausstellung und eröffnet neue Perspektiven auf einen der bedeutendsten Künstler des europäischen Barock.

Rund zehn hochkarätige Gemälde, Zeichnungen und Skulpturen aus internationalen Sammlungen versammeln sich um ein Werk, das Anlass für neue Fragen zur Malerei Berninis gibt und den Blick auf Berninis Porträtschaffen grundlegend erweitert. Die Schau lädt dazu ein, einen Künstler neu kennenzulernen, dessen malerisches OEuvre ebenso faszinierend wie wenig bekannt ist.

Vitrine Extra #9

U(h)rknall – mit einer römischen Taschensonnenuhr auf Reisen

Kunsthistorisches Museum, Antikensammlung

25. September 2026 bis 14. März 2027

Tatort Ephesos. Kleopatra und Rom

Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums in der Neue Hofburg/Weltmuseum Wien

20. Oktober 2026 bis 29. März 2027

Bernini – Malerei und Marmor

Eine Ausstellung des Kunsthistorischen Museums im Palais Lobkowitz/Theatermuseum

2. Dezember 2026 bis 4. April 2027

Bitte beachten Sie, dass die Ausstellungen des Kunsthistorischen Museums an unterschiedlichen Standorten des KHM-Museumsverbandes stattfinden.

Pressetext und Bildmaterial stehen auf dem Presseportal zum Download bereit.



