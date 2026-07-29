Zwei Wien Holding-Unternehmen unter den Top 10 der Niederösterreich-CARD

Wien (OTS) -

Mit der DDSG Blue Danube Schiffahrt und dem Schlosspark Laxenburg haben es gleich zwei Unternehmen aus dem Beteiligungsportfolio der Wien Holding unter die zehn beliebtesten Ausflugsziele der Niederösterreich-CARD geschafft.

Die Niederösterreich-CARD hat über die Saison 2025/26 Bilanz gezogen: Die Nutzer*innen der Freizeitkarte, die einmaligen freien Eintritt zu rund 365 Ausflugszielen bietet, haben damit rund 1,8 Millionen Ausflüge unternommen. Besonders populär waren dabei Besuche des Schlossparks Laxenburg sowie die Wachaufahrten auf den Schiffen der DDSG Blue Danube.

Wien Holding-Angebote stark nachgefragt

„Wir freuen uns sehr, dass gleich zwei Wien-Holding-Unternehmen zu den meistbesuchten Ausflugszielen der Niederösterreich-CARD zählen. Das Ergebnis zeigt die Attraktivität unserer Freizeit- und Kulturangebote für Besucherinnen und Besucher aus Wien, Niederösterreich und darüber hinaus“, sagt Wien Holding-Geschäftsführerin Karin Ramser.

Die DDSG Blue Danube zählt mit ihren Schifffahrten auf der Donau seit Jahren zu den beliebtesten Freizeitangeboten Österreichs. Der Schlosspark Laxenburg begeistert mit seiner historischen Parklandschaft, der Franzensburg und einem vielfältigen Erholungsangebot für die ganze Familie. Beide Einrichtungen finden sich in der aktuellen Top-10-Liste der Niederösterreich-CARD, gemeinsam mit Kittenberger Erlebnisgärten, Schneebergbahn, Schloss Hof, Sole Felsen Welt in Gmünd, Rax-Seilbahn, Tierpark Stadt Haag, DIE GARTEN TULLN und Naturpark Sparbach. Laut Niederösterreich Werbung wurden in der Saison 2025/26 235.000 Niederösterreich-CARDS ausgegeben.

Weitere Ausflugsziele im Wien-Holding-Konzern

Neben den beiden Spitzenreitern DDSG Blue Danube und Schlosspark Laxenburg stehen den Inhaber*innen der Niederösterreich-CARD weitere Ausflugsziele aus dem Wien-Holding-Konzern offen: Die Besucherwelt des Flughafen Wien ermöglicht spannende Einblicke hinter die Kulissen eines internationalen Flughafens. Das Haus der Musik lädt zu einer interaktiven Entdeckungsreise in die Welt der Klänge ein. Mit dem KunstHausWien ist zudem eines der bedeutendsten Museen für die Kunst Friedensreich Hundertwassers Teil des Angebots. Das Haus der Musik und die Flughafen Wien Besucherwelt werden von der Niederösterreich Werbung zudem ausdrücklich als attraktive Ziele für Schlechtwettertage empfohlen.

„Die Besucherwelt am Flughafen Wien eröffnet faszinierende Einblicke in die Abläufe eines internationalen Airports und zeigt einen Ort, der sonst vielen Menschen verborgen bleibt. Wir freuen uns, mit diesem Angebot Teil der Niederösterreich-CARD zu sein“, sagt Wien Holding-Geschäftsführer Oliver Stribl. Mit ihren Beteiligungen in den Bereichen Kultur, Freizeit, Tourismus und Mobilität leistet die Wien Holding einen wesentlichen Beitrag zur Vielfalt des Ausflugsangebots in der Ostregion.

Pressefotos:

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