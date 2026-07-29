ÖAMTC: Eines der stärksten Reisewochenenden steht bevor (+Grafik)

Wien (OTS) -

Der Ferienbeginn in Bayern und Baden-Württemberg hätte allein schon eines der stärksten Reisewochenenden des Jahres bedingt. Zusätzlich werden Samstagvormittag noch Fernpassstrecke (B179) und Hahntennjoch (L246) wegen Demonstrationen gesperrt. Auf den möglichen Ausweichstrecken in Tirol wird es für kilometerlange Staus und erhebliche Verzögerungen sorgen, befürchten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. Auch auf der gesamten Tauern Autobahn (A10) in Salzburg und Kärnten ist zeit- und abschnittsweise mit starker Überlastung zu rechnen. Ein weiterer Staupunkt, den die ÖAMTC-Expert:innen seit Wochen beobachten, ist der Baustellenbereich auf der Süd Autobahn (A2) im Packabschnitt zwischen Packsattel und Modriach. Hier müssen Blockabfertigungen und zeitweise deutlich längere Durchfahrtszeiten eingeplant werden. Auch in Fahrtrichtung Norden bzw. Osten werden bereits viele Urlaubsrückkehrer unterwegs sein.

Zwtl.: Sperre Fernpassstrecke und Hahntennjoch – Ausweichstrecken werden heillos überlastet sein

Wegen Abhaltung von Versammlungen in den Bezirken Reutte und Imst wird die Fernpassstrecke (B179) am Samstag, 1. August, von 09:45 bis 12:00 Uhr, gesperrt. Im Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite wird die B179 dann nicht befahrbar sein. Die Hahntennjoch Straße (L246) wird zur selben Zeit ebenfalls gesperrt.

Die ÖAMTC-Expert:innen befürchten umfangreiche Staus auf allen möglichen Tiroler Ausweichstrecken: etwa Rosenheim (A93) - Kufstein/Kiefersfelden (A12) - Innsbruck (A13) oder über den Achenpass (B181). Auch auf der Seefelder Straße (B177) werden die Kolonnen immer wieder stillstehen. „Den Samstag sollte man als Reisetag in und um Tirol unbedingt meiden“, prognostizieren die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen. „Staufreie Alternativen wird es keine geben“.

Zwtl.: Weitere Staustrecken in Österreich

L190, Vorarlberger Straße, im Großraum Feldkirch

S16, Arlberg Schnellstraße, vor den Tunnelbereichen

A14, Rheintal Autobahn, Dornbirn-Hohenems

A13, Brenner Autobahn, zwischen Innsbruck bzw. Matrei und der Mautstelle Schönberg und vor der Baustelle Luegbrücke

B169, Zillertal Straße, zwischen Inntal und Kaltenbach

B172, Walchsee Straße, zwischen Durchholzen und Niederndorf

B177, Seefelder Straße, zwischen Seefeld und Scharnitz

B178, Loferer Straße, zwischen Söll und St. Johann

B179, Fernpass Straße, zwischen dem Inntal und Füssen

B181, Achensee Straße, zwischen Wiesing und dem Achenpass

B189, Mieminger Straße, zwischen Telfs und Nassreith

A10, Tauern Autobahn, vor den Mautstellen und den Tunnelbereichen, ebenso vor den Baustellenbereichen Flachauwinkel-Golling und im Großraum Spittal an der Drau

A11, Karawanken Autobahn, vor dem Karawankentunnel

A2, Süd Autobahn, vor der Baustelle Tunnelkette Pack

A9, Pyhrn Autobahn, vor den Mautstellen sowie dem Grenzübergang Spielfeld

Zwtl.: ÖAMTC-Stauberater in Salzburg auf Tauern Autobahn unterwegs

ÖAMTC-Stauberater Florian Thaler wird am Samstag, 1. August, auf der A10 in Salzburg unterwegs sein, um staugeplagten Autofahrer:innen mit Rat und Tat helfen zu können.

Zwtl.: Transitverkehr muss auf der A10 bleiben

Während der Sommerferien gelten an verkehrsreichen Tagen auf der Tauern Autobahn (A10) zwischen Puch-Urstein und Zederhaus Abfahrtssperren für den Transitverkehr.

Betroffen sind die Ausfahrten Puch-Urstein, Hallein, Kuchl, Golling-Abtenau, Werfen, Pfarrwerfen-Werfen, Knoten Pongau, Lammertal-Hüttau, Eben, Altenmarkt, Flachau, Flachauwinkel und Zederhaus.

Diese Ausfahrten dürfen ausschließlich von Fahrzeugen mit einem Fahrtziel in Österreich genutzt werden. Transitreisende müssen auf der A10 bleiben. Zusätzlich sind laut ÖAMTC Durchfahrtssperren in Anif, Grödig, Elsbethen, Großgmain, Wals-Siezenheim und der Stadt Salzburg in Kraft.

Zwtl.: Sperre von drei A10-Abfahrten für alle Verkehrsteilnehmer:innen

Erstmals werden in Salzburg auch physische Sperren an starken Reisesamstagen bei drei A10-Abfahrten errichtet. In Fahrtrichtung Süden werden im Hinreiseverkehr Sperrgitter in Kuchl (1.8., 8.8., 15.8.) und Golling (1.8.), im Rückreiseverkehr in Richtung Norden in Pfarrwerfen (22.8, 5.9.), installiert. Von diesen Sperren sind alle Verkehrsteilnehmer:innen betroffen. Zusätzlich wird die Route über die B311 und den Ortsteil Kreuzberg (Bischofshofen) an drei Samstagen (22.8., 29.8., 5.9.) abgeriegelt.

AVISO: Stauberater Florian Thaler wird am Samstagmorgen und -vormittag auf Anfrage für Interviews direkt von den Transitrouten zur Verfügung stehen.

AVISO: Grafik zu den Strecken mit Staugefahr im Sommerreiseverkehr und Hinweis auf Fernpass-Blockade als Download unter https://shorturl.at/qSR3l (Grafik: ÖAMTC, Veröffentlichung honorarfrei)

SERVICE: Aktuelle Verkehrsinformationen, Wochenendprognose und Staukalender unter: www.oeamtc.at/verkehr oder im verkehrsmittelübergreifenden ÖAMTC-Routenplaner www.oeamtc.at/routenplaner sowie in der APP des Clubs: www.oeamtc.at/apps

(Schluss)

Harald Lasser