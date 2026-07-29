Aus Grafenegg, Athen, Bregenz: Klassik-Tripel mit Buchbinder, Sternath und „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ am 2. August

Wien (OTS) -

Einen ganz besonderen Klassikabend bietet „Erlebnis Bühne“ am Sonntag, dem 2. August 2026, ab 20.15 Uhr in ORF III und auf ORF ON: Mit „Buchbinder spielt Brahms“ steht zunächst die Aufzeichnung eines Grafenegg-Konzerts aus dem Jahr 2021 auf dem Programm, bei dem Intendant und Pianist Rudolf Buchbinder auf Shooting-Star Lorenzo Viotti am Pult des Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino traf und den Solopart im ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms spielte. Anschließend ist „Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath“ (21.45 Uhr) zu erleben: Vor der ikonischen Kulisse des antiken Wahrzeichens von Athen interpretierte der aufstrebende österreichische Pianist Lukas Sternath Ende Juni im Rahmen des paneuropäischen Musikereignisses „europiano – Die schönsten Klavierkonzerte aus Europa“ Ludwig van Beethovens fünftes Klavierkonzert. Constantinos Carydis dirigierte die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen. Als weitere TV-Premiere bilden „Aus Bregenz: Die Ausflüge des Herrn Brouček“ (22.25 Uhr) den Abschluss des ORF-III-Klassik-Tripels: die neue Bregenzer Festspielhausproduktion von Leoš Janáčeks gleichnamiger Opernrarität wird von den Wiener Symphonikern unter der Leitung von Robert Jindra aufgeführt.

„Buchbinder spielt Brahms“ (20.15 Uhr)

Auf der Freiluftbühne des Wolkenturms in Grafenegg interpretierte Starpianist und Festivalintendant Rudolf Buchbinder im August 2021 den Solopart im abwechslungsreichen ersten Klavierkonzert von Johannes Brahms in D-Moll op. 15 unter der musikalischen Leitung von Lorenzo Viotti, der das Orchestra del Maggio Musicale Fiorentino dirigierte. Zum Finale erklang Ludwig van Beethovens „Pastorale“, die sechste Symphonie in F-Dur op. 68, die sich mit ihrem starken Naturbezug besonders gut in die malerische Kulisse des Wolkenturms eingliedert.

„Das Akropolis-Open-Air mit Lukas Sternath“ (21.45 Uhr)

Gemeinsam mit der Deutschen Kammerphilharmonie Bremen interpretierte der junge österreichische Pianist Lukas Sternath vor der spektakulären Kulisse der weltberühmten Akropolis im Juni dieses Jahres im Rahmen des paneuropäischen Projekts „europiano“ mit Ludwig van Beethovens fünftem Klavierkonzert in Es-Dur op. 73, auch als „Kaiserkonzert“ bekannt, eines der bedeutendsten Werke der Klavierliteratur. Die Initiative „europiano“ vereinte die schönsten Klavierkonzerte der Musikgeschichte, die am 21. Juni 2026 in einer achtstündigen Übertragung live oder zeitversetzt aus symbolträchtigen Orten und Städten in ganz Europa via ARTE präsentiert wurden. Insgesamt elf international führende Pianistinnen und Pianisten traten an elf verschiedenen europäischen Spielstätten auf. Die musikalische Leitung in Athen übernahm Constantinos Carydis.

„Aus Bregenz: Die Ausflüge des Herrn Brouček“ (22.25 Uhr)

Nach der Live-Übertragung der neuen Seeopernproduktion „La traviata“ in der Vorwoche in ORF 2 (weiter abrufbar auf ORF ON) ist nun die neue Bregenzer Festspielhausproduktion „Die Ausflüge des Herrn Brouček“ in ORF III zu erleben. Leoš Janáčeks Opernrarität in einer Inszenierung von Yuval Sharon ist eine schonungslose Satire auf bürgerliche Selbstzufriedenheit, moralische Trägheit und die ewige menschliche Unfähigkeit, aus der Geschichte zu lernen. Auf der Bühne stehen Peter Hoare in der Titelpartie, weiters u. a. Mihails Culpajevs, Tatev Baroyan und Károly Szemerédy. Die Wiener Symphoniker dirigiert Robert Jindra. Es singt der Prager Philharmonische Chor.

Weitere Details zum Programm von ORF III Kultur und Information sind unter tv.ORF.at/orf3 abrufbar.