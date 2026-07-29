Stefan Heiglauer verstärkt ab 1. Jänner 2027 die Geschäftsführung von DPD Österreich

Leopoldsdorf bei Wien (OTS) -

Rainer Schwarz geht in den Ruhestand und übergibt nach fast 20 Jahren bei DPD an seinen Nachfolger. Georg Karoh bleibt weiterhin Teil der Unternehmensführung.

DPD, Österreichs größter privater Paketdienstleister, stellt die Weichen für die Zukunft: Mit Stefan Heiglauer wird ab 1. Jänner 2027 ein ausgewiesener Logistikexperte Teil der Geschäftsführung. Er folgt auf Rainer Schwarz, der nach rund 20 Jahren bei DPD Österreich in den Ruhestand treten wird. Gemeinsam mit dem langjährigen Geschäftsführer Georg Karoh wird Stefan Heiglauer künftig die Geschicke des Unternehmens leiten.

Um eine nahtlose Übergabe sicherzustellen, beginnt Stefan Heiglauer bereits am 1. Oktober 2026 seine Tätigkeit bei DPD. In den darauffolgenden Monaten wird ihm Rainer Schwarz die entsprechenden Bereiche seiner Funktion übergeben.

Stefan Heiglauer ergänzt Führungsteam

Stefan Heiglauer verfügt über mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in der Logistik- und Paketbranche. Zuletzt war er als Head of Supply Chain Management bei METRO Österreich tätig. Davor verantwortete er bei dm Drogerie Markt als Geschäftsführer die internationale Logistik in zwölf Ländern. Einen wesentlichen Teil seiner beruflichen Laufbahn verbrachte er bei der Österreichischen Post, wo er unter anderem das Paketgeschäft verantwortete und zahlreiche nationale wie internationale Logistikprojekte leitete.

„DPD Österreich zählt zu den erfolgreichsten Unternehmen der Branche und verfügt über eine starke Mannschaft sowie eine ausgezeichnete Marktposition. Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und darauf, gemeinsam mit dem gesamten Team die erfolgreiche Zukunft des Unternehmens weiter voranzutreiben,“ so Stefan Heiglauer über seine neue berufliche Herausforderung.

Dank an Rainer Schwarz

Mit dem Jahreswechsel endet gleichzeitig auch eine prägende Ära bei DPD Österreich. Rainer Schwarz hat das Unternehmen fast 2 Jahrzehnte lang maßgeblich mitgestaltet und entscheidend dazu beigetragen, DPD Österreich als führenden privaten Paketdienstleister des Landes zu etablieren.

„Rainer Schwarz hat DPD Österreich mit großem Engagement, unternehmerischem Weitblick und hoher Kundenorientierung geprägt. Für seine Leistungen und seinen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung des Unternehmens danken wir ihm bereits heute sehr herzlich. Umso mehr freut es uns, dass er die Übergangsphase persönlich begleiten wird“, so Georg Karoh, Geschäftsführer von DPD Österreich.

„Es war mir eine große Freude und Ehre, die Entwicklung von DPD Österreich über viele Jahre mitgestalten zu dürfen. Besonders wichtig war mir dabei immer das Zusammenspiel mit unseren Mitarbeiter:innen, Partner:innen und Kund:innen. Mit Georg Karoh und Stefan Heiglauer weiß ich das Unternehmen in den besten Händen und blicke mit großer Zuversicht auf die zukünftige Entwicklung von DPD Österreich“, sagt Rainer Schwarz zum Abschied.

Über DPD in Österreich

DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) ist Österreichs führender privater Paketdienst* und steht seit mittlerweile mehr als 38 Jahren für erstklassige Paketlogistik-Lösungen für Business- und Privatkund:innen. 1988 als erster privater Paketdienst gegründet, stützt sich DPD auf die Logistikinfrastruktur seiner Gesellschafter – Österreichs führende Speditionen Gebrüder Weiss, Lagermax und Schachinger. Österreichweit sind rund 2.500 Logistikexpert:innen im DPD-Netzwerk tätig, die gemeinsam mit einer Transportflotte von 1.600 Fahrzeugen im Jahr 2025 rund 64,6 Millionen Pakete bewegt haben. Ein weiteres starkes Standbein dieses Netzwerkes sind die österreichweit inzwischen über 3.300 Pickup-Standorte (Paketshops und -stationen), an denen Pakete versendet, abgeholt und retourniert werden können. International hat DPD, als Teil der französischen Geopost, Zugriff auf das stärkste Straßennetzwerk Europas und Zugang zu über 150.000 Pickup-Standorten in insgesamt 50 Ländern.

DPD ist seit 2019 Markenpartner von Austrian Logistics.

* KEP Radar, Februar 2026