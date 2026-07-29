  • 29.07.2026, 10:02:02
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Hanel-Torsch: „Sommer im Gemeindebau“ bringt Freizeitaktivitäten, Beratung und Unterstützung direkt in die Höfe

Das Nachbarschaftsservice wohnpartner und Wiener Wohnen laden zu kostenlosen Angeboten direkt in die Gemeindebauten – in ganz Wien.

Wien (OTS) - 

Der „Sommer im Gemeindebau“ geht im August in die zweite Halbzeit. wohnpartner und Wiener Wohnen bringen ein vielfältiges Programm direkt in die Gemeindebau-Höfe. Die Angebote reichen von Kreativwerkstätten über Sport und Spiel bis hin zu Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten, Frauenaktivitäten und Informationen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien. Das Mitmachen ist kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung möglich.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Wiener Gemeindebau ist mehr als sicherer und leistbarer Wohnraum: Er ist ein Ort des Zusammenlebens. Gerade im Sommer zeigt sich, was ihn so besonders macht: Menschen kommen im Hof zusammen, Kinder spielen gemeinsam, Nachbar*innen lernen einander kennen, und aus einem Wohnhaus wird ein lebendiger Ort des Miteinanders. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringen wohnpartner und Wiener Wohnen ein vielfältiges, kostenloses Programm – von Hoffesten und Nachbarschaftstreffen über Frauen- und Familienangebote bis hin zu Sport, Kultur und Beratung. Das stärkt den Zusammenhalt und beweist: Wien lebt vom Miteinander.“

Konfliktvermittlung und soziale Beratung

Im Sommer verlagert sich das Leben stärker in Höfe, Parks und gemeinsame Freiräume. Dabei können Herausforderungen entstehen – etwa zu Themen wie Lärm, Sauberkeit, die Nutzung gemeinsamer Flächen oder unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien und älteren Bewohner*innen. wohnpartner unterstützt dabei, frühzeitig ins Gespräch zu kommen, Missverständnisse in der Nachbarschaft zu klären und gemeinsam Lösungen zu finden.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „wohnpartner ist für die Mieterinnen und Mieter im Wiener Gemeindebau da, wenn es Probleme in der Hausgemeinschaft gibt. Durch vielfältige Initiativen stärken wir den Zusammenhalt und das gute Miteinander in der Stadt. Auch bei Fragen zu den Unterstützungs- und Hilfsangeboten der Stadt Wien sind wir die richtige Anlaufstelle – kostenlos und vertraulich.“

Boccia-Vorrunden und Finale beim „Tag des Wiener Wohnbaus“

Wer sein Talent beim Boccia-Spielen unter Beweis stellen möchte, hat im August noch Gelegenheit dazu. Bei den Vorrunden in Simmering und Hernals (auch umliegende Bezirke können gerne teilnehmen) qualifizieren sich erfolgreiche Teams für das große Finale des wohnpartner Boccia-Turniers. Dieses geht am 6. September im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne. Erneut findet es im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park statt.

Im August stehen noch zwei Vorrunden auf dem Programm:

  • Vorrunde in Simmering: 14. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr
    Ort: Albin-Hirsch-Park, 1110 Wien
    Ersatztermin bei Schlechtwetter: 21. August 2026
    Anmeldung unter 01/24 503–20080 oder [email protected]
  • Vorrunde in Hernals: 20. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr
    Ort: Wattgasse 96–98, 1170 Wien
    Anmeldung unter 01/24 503–18080 oder [email protected]

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen

Information: 01/24 503-25960

Ausgewählte Highlights im August nach Bezirken:

2. Bezirk

  • Theater im Gemeindebau
    Freitag, 14. August, 17.30 bis 19.30 Uhr
    Das Utopia Theater bringt Jura Soyfers „Broadway Melodien 1492“ direkt in den Gemeindebau.
    Handelskai 214, 1020 Wien
  • Theater im Gemeindebau und Schachtraining
    Freitag, 21. August, 17.30 bis 19.30 Uhr
    Theater und Schachangebot für Interessierte aller Generationen.
    Robert-Uhlir-Hof, Engerthstraße 148–150, 1020 Wien

3. Bezirk

  • Sommer im Gemeindebau im Rabenhof
    Donnerstag, 20. und 27. August, 17.00 bis 19.00 Uhr
    Austausch bei Eiskaffee und Kuchen, mit Programm für Kinder und Nachbar*innen.
    Rabenhof, Baumgasse 29–41, Stiege 47 und 47/48, 1030 Wien
  • Sprachcafé
  • jeden Freitag bis 28. August, 17.00 bis 19.00 Uhr Freiwillige Deutschlehrer*innen unterstützen Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4/5, 1030 Wien

4. Bezirk

  • Schach im Dr.-Karl-Landsteiner-Park
    Dienstag, 11. August, 16.00 bis 18.00 Uhr
    Gemeinsames Schachspielen in Kooperation mit dem Schulschach-Verein.
    Dr.-Karl-Landsteiner-Park, 1040 Wien

10. Bezirk

  • Erlebniswelt Gemeindebau
    Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr
    Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde im Bassena-Café.
    wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien
  • Theater Utopia
    Dienstag, 11. August, 17.30 bis 19.00 Uhr
    Kultur direkt im Gemeindebau – niederschwellig und offen für alle.
    wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
  • FAIR TAUSCHEN
    Donnerstag, 13. und 27. August, 15.30 bis 17.00 Uhr
    Im Tauschladen können Kleidung, Schul- und Spielsachen, Geschirr und andere Dinge des Alltags kostenlos getauscht werden.
    wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
  • Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere
    jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr
    Gesundheitsangebot für Frauen in Kooperation mit FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg.
    wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien
  • Eltern-Kind-Treff jeden Dienstag, 09.30 bis 11.30 Uhr Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern. Spielen, Austausch über Gesundheits- und Erziehungsfragen, gemeinsames Frühstück und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

11. Bezirk

  • Sommer im Carsony Park
    Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr
    Schach, Brett- und Kartenspiele sowie Austausch bei kühlen Getränken.
    Zamenhofgasse 8, 1110 Wien
  • Sauberkeitsfest
    Donnerstag, 20. August, 16.00 bis 18.00 Uhr
    Information und Austausch rund um Mülltrennung, Sauberkeit und gutes Zusammenleben.
    Geiselbergstraße 16–24 und 27–31, 1110 Wien

12. Bezirk

  • Comics Box
    Dienstag, 4., 11., 18. und 25. August, 15.00 bis 19.00 Uhr; Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 14.00 bis 17.00 Uhr
    Kreativ- und Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und die Nachbarschaft.
    Am Schöpfwerk 29, 1120 Wien

15. Bezirk

  • Spiel und Spaß in der Weiglgasse
    Mittwoch, 19. August, 16.00 bis 18.00 Uhr
    Alternative Freizeit- und Spielgeräte ausprobieren, gemeinsam spielen und niederschwellige Beratung nutzen.
    Weiglgasse 10 vor C3, 1150 Wien

17. Bezirk

  • #wienwohntbesser-Tour
    Mittwoch, 12. August, 14.00 bis 18.00 Uhr
    Information und Beratung rund ums Wohnen direkt vor Ort.
    Elterleinplatz, 1170 Wien
  • Respekt Gemeinsam Sicher-Tour
    Dienstag, 18. August, 15.00 bis 18.00 Uhr
    Informationen zu Hausordnung, Sicherheit und respektvollem Miteinander – mit Grätzl-Polizei, Wiener Wohnen und wohnpartner.
    Andergasse 12, beim Hauptzugang zur Wohnhausanlage, 1170 Wien

20. Bezirk

  • 100 Jahre Oskar-Grossmannhof
    Samstag, 1. August, 16.00 bis 20.00 Uhr (Ersatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 8. August, 16.00 bis 20.00 Uhr)
    Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen mit Kaffee- und Kuchenstand von wohnpartner.
    Oskar-Grossmannhof, Dennisgasse 39–41, 1200 Wien

21. Bezirk

  • Nachbarschaftscafé Montag, 10., 17., 24. und 31. August, 15.00 bis 17.00 Uhr Offenes Format zum gemeinsamen Plaudern, Spielen und Austauschen. wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien
  • Yoga Montag, 10. und 24. August, 17.00 bis 18.00 Uhr Sanftes Yoga für alle Levels Ruthnergasse 56-60/Schicketanzgasse, 1210 Wien

22. Bezirk

  • Kinderuni on Tour
    Dienstag, 4., Mittwoch, 5. und Donnerstag, 6. August, jeweils 16.00 bis 19.00 Uhr
    Kinder und Jugendliche können an Workshops und Vorlesungen teilnehmen und spannende Forschungsthemen entdecken.
    Goethehof; bei Regenwetter im wohnpartner Grätzl-Zentrum Kaisermühlen, Schüttaustraße 1–39/3/R01, bei Schönwetter im Innenhof bei Stiege 3, 1220 Wien

Rückfragen & Kontakt

Stefan Hayden
Mediensprecher Wohnbaustadträtin Elke Hanel-Torsch
Telefon: 0676 8118 81265
E-Mail: [email protected]

Wohnservice Wien
Presse & Kampagnen
Telefon: 01/24503-25888
E-Mail: [email protected]

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