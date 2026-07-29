Hanel-Torsch: „Sommer im Gemeindebau“ bringt Freizeitaktivitäten, Beratung und Unterstützung direkt in die Höfe

Wien (OTS) -

Der „Sommer im Gemeindebau“ geht im August in die zweite Halbzeit. wohnpartner und Wiener Wohnen bringen ein vielfältiges Programm direkt in die Gemeindebau-Höfe. Die Angebote reichen von Kreativwerkstätten über Sport und Spiel bis hin zu Vermittlung bei Nachbarschaftskonflikten, Frauenaktivitäten und Informationen zu den Hilfs- und Unterstützungsangeboten der Stadt Wien. Das Mitmachen ist kostenlos und in der Regel ohne Anmeldung möglich.

Wohnbau- und Frauenstadträtin Elke Hanel-Torsch: „Der Wiener Gemeindebau ist mehr als sicherer und leistbarer Wohnraum: Er ist ein Ort des Zusammenlebens. Gerade im Sommer zeigt sich, was ihn so besonders macht: Menschen kommen im Hof zusammen, Kinder spielen gemeinsam, Nachbar*innen lernen einander kennen, und aus einem Wohnhaus wird ein lebendiger Ort des Miteinanders. Mit dem ‚Sommer im Gemeindebau‘ bringen wohnpartner und Wiener Wohnen ein vielfältiges, kostenloses Programm – von Hoffesten und Nachbarschaftstreffen über Frauen- und Familienangebote bis hin zu Sport, Kultur und Beratung. Das stärkt den Zusammenhalt und beweist: Wien lebt vom Miteinander.“

Konfliktvermittlung und soziale Beratung

Im Sommer verlagert sich das Leben stärker in Höfe, Parks und gemeinsame Freiräume. Dabei können Herausforderungen entstehen – etwa zu Themen wie Lärm, Sauberkeit, die Nutzung gemeinsamer Flächen oder unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern, Jugendlichen, Familien und älteren Bewohner*innen. wohnpartner unterstützt dabei, frühzeitig ins Gespräch zu kommen, Missverständnisse in der Nachbarschaft zu klären und gemeinsam Lösungen zu finden.

wohnpartner-Bereichsleiterin Claudia Huemer: „wohnpartner ist für die Mieterinnen und Mieter im Wiener Gemeindebau da, wenn es Probleme in der Hausgemeinschaft gibt. Durch vielfältige Initiativen stärken wir den Zusammenhalt und das gute Miteinander in der Stadt. Auch bei Fragen zu den Unterstützungs- und Hilfsangeboten der Stadt Wien sind wir die richtige Anlaufstelle – kostenlos und vertraulich.“

Boccia-Vorrunden und Finale beim „Tag des Wiener Wohnbaus“

Wer sein Talent beim Boccia-Spielen unter Beweis stellen möchte, hat im August noch Gelegenheit dazu. Bei den Vorrunden in Simmering und Hernals (auch umliegende Bezirke können gerne teilnehmen) qualifizieren sich erfolgreiche Teams für das große Finale des wohnpartner Boccia-Turniers. Dieses geht am 6. September im Rahmen des Service- und Beratungsevents „Tag des Wiener Wohnbaus“ über die Bühne. Erneut findet es im zweiten Bezirk im Rudolf-Bednar-Park statt.

Im August stehen noch zwei Vorrunden auf dem Programm:

Vorrunde in Simmering: 14. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Albin-Hirsch-Park, 1110 Wien

Ersatztermin bei Schlechtwetter: 21. August 2026

Anmeldung unter 01/24 503–20080 oder [email protected]

14. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr Ort: Albin-Hirsch-Park, 1110 Wien Ersatztermin bei Schlechtwetter: 21. August 2026 Anmeldung unter 01/24 503–20080 oder Vorrunde in Hernals: 20. August 2026, 15.00 bis 18.00 Uhr

Ort: Wattgasse 96–98, 1170 Wien

Anmeldung unter 01/24 503–18080 oder [email protected]

Gesamtes Veranstaltungsangebot im Web unter:

wohnpartner-wien.at/aktuelles/veranstaltungen

Information: 01/24 503-25960

Ausgewählte Highlights im August nach Bezirken :

2. Bezirk

Theater im Gemeindebau

Freitag, 14. August, 17.30 bis 19.30 Uhr

Das Utopia Theater bringt Jura Soyfers „Broadway Melodien 1492“ direkt in den Gemeindebau.

Handelskai 214, 1020 Wien

Freitag, 14. August, 17.30 bis 19.30 Uhr Das Utopia Theater bringt Jura Soyfers „Broadway Melodien 1492“ direkt in den Gemeindebau. Handelskai 214, 1020 Wien Theater im Gemeindebau und Schachtraining

Freitag, 21. August, 17.30 bis 19.30 Uhr

Theater und Schachangebot für Interessierte aller Generationen.

Robert-Uhlir-Hof, Engerthstraße 148–150, 1020 Wien

3. Bezirk

Sommer im Gemeindebau im Rabenhof

Donnerstag, 20. und 27. August, 17.00 bis 19.00 Uhr

Austausch bei Eiskaffee und Kuchen, mit Programm für Kinder und Nachbar*innen.

Rabenhof, Baumgasse 29–41, Stiege 47 und 47/48, 1030 Wien

Donnerstag, 20. und 27. August, 17.00 bis 19.00 Uhr Austausch bei Eiskaffee und Kuchen, mit Programm für Kinder und Nachbar*innen. Rabenhof, Baumgasse 29–41, Stiege 47 und 47/48, 1030 Wien Sprachcafé

jeden Freitag bis 28. August, 17.00 bis 19.00 Uhr Freiwillige Deutschlehrer*innen unterstützen Menschen, die ihre Sprachkenntnisse verbessern möchten.Grätzl-Zentrum Mitten im Dritten, Lechnerstraße 2-4/5, 1030 Wien

4. Bezirk

Schach im Dr.-Karl-Landsteiner-Park

Dienstag, 11. August, 16.00 bis 18.00 Uhr

Gemeinsames Schachspielen in Kooperation mit dem Schulschach-Verein.

Dr.-Karl-Landsteiner-Park, 1040 Wien

10. Bezirk

Erlebniswelt Gemeindebau

Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr

Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde im Bassena-Café.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr Outdoor-Spiele, Kreativbereich, Tischtennis, Schach und Plauderrunde im Bassena-Café. wohnpartner Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien Theater Utopia

Dienstag, 11. August, 17.30 bis 19.00 Uhr

Kultur direkt im Gemeindebau – niederschwellig und offen für alle.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

Dienstag, 11. August, 17.30 bis 19.00 Uhr Kultur direkt im Gemeindebau – niederschwellig und offen für alle. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien FAIR TAUSCHEN

Donnerstag, 13. und 27. August, 15.30 bis 17.00 Uhr

Im Tauschladen können Kleidung, Schul- und Spielsachen, Geschirr und andere Dinge des Alltags kostenlos getauscht werden.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

Donnerstag, 13. und 27. August, 15.30 bis 17.00 Uhr Im Tauschladen können Kleidung, Schul- und Spielsachen, Geschirr und andere Dinge des Alltags kostenlos getauscht werden. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Frauengruppe/Rehaprogramm für ehemalige Diabetesschwangere

jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr

Gesundheitsangebot für Frauen in Kooperation mit FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg.

wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien

jeden Donnerstag, 9.00 bis 11.30 Uhr Gesundheitsangebot für Frauen in Kooperation mit FEM Süd und dem Diabeteszentrum Wienerberg. wohnpartner Grätzl-Zentrum Wienerberg, Neilreichgasse 113/38/R1, 1100 Wien Eltern-Kind-Treff jeden Dienstag, 09.30 bis 11.30 Uhr Treffpunkt für Eltern, Großeltern, Tagesmütter mit ihren Säuglingen und Kleinkindern. Spielen, Austausch über Gesundheits- und Erziehungsfragen, gemeinsames Frühstück und die Möglichkeit, neue Kontakte zu knüpfen.Grätzl-Zentrum Bassena 10, Ada-Christen-Gasse 2, 1100 Wien

11. Bezirk

Sommer im Carsony Park

Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr

Schach, Brett- und Kartenspiele sowie Austausch bei kühlen Getränken.

Zamenhofgasse 8, 1110 Wien

Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 16.00 bis 18.00 Uhr Schach, Brett- und Kartenspiele sowie Austausch bei kühlen Getränken. Zamenhofgasse 8, 1110 Wien Sauberkeitsfest

Donnerstag, 20. August, 16.00 bis 18.00 Uhr

Information und Austausch rund um Mülltrennung, Sauberkeit und gutes Zusammenleben.

Geiselbergstraße 16–24 und 27–31, 1110 Wien

12. Bezirk

Comics Box

Dienstag, 4., 11., 18. und 25. August, 15.00 bis 19.00 Uhr; Donnerstag, 6., 13., 20. und 27. August, 14.00 bis 17.00 Uhr

Kreativ- und Freizeitangebot für Kinder, Jugendliche und die Nachbarschaft.

Am Schöpfwerk 29, 1120 Wien

15. Bezirk

Spiel und Spaß in der Weiglgasse

Mittwoch, 19. August, 16.00 bis 18.00 Uhr

Alternative Freizeit- und Spielgeräte ausprobieren, gemeinsam spielen und niederschwellige Beratung nutzen.

Weiglgasse 10 vor C3, 1150 Wien

17. Bezirk

#wienwohntbesser-Tour

Mittwoch, 12. August, 14.00 bis 18.00 Uhr

Information und Beratung rund ums Wohnen direkt vor Ort.

Elterleinplatz, 1170 Wien

Mittwoch, 12. August, 14.00 bis 18.00 Uhr Information und Beratung rund ums Wohnen direkt vor Ort. Elterleinplatz, 1170 Wien Respekt Gemeinsam Sicher-Tour

Dienstag, 18. August, 15.00 bis 18.00 Uhr

Informationen zu Hausordnung, Sicherheit und respektvollem Miteinander – mit Grätzl-Polizei, Wiener Wohnen und wohnpartner.

Andergasse 12, beim Hauptzugang zur Wohnhausanlage, 1170 Wien

20. Bezirk

100 Jahre Oskar-Grossmannhof

Samstag, 1. August, 16.00 bis 20.00 Uhr (Ersatztermin bei Schlechtwetter: Samstag, 8. August, 16.00 bis 20.00 Uhr)

Jubiläumsfest zum 100-jährigen Bestehen mit Kaffee- und Kuchenstand von wohnpartner.

Oskar-Grossmannhof, Dennisgasse 39–41, 1200 Wien

21. Bezirk

Nachbarschaftscafé Montag, 10., 17., 24. und 31. August, 15.00 bis 17.00 Uhr Offenes Format zum gemeinsamen Plaudern, Spielen und Austauschen. wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien

Montag, 10., 17., 24. und 31. August, 15.00 bis 17.00 Uhr Offenes Format zum gemeinsamen Plaudern, Spielen und Austauschen. wohnpartner Grätzl-Zentrum Floridsdorf, Ruthnergasse 56–60/Ecke Schicketanzgasse, 1210 Wien Yoga Montag, 10. und 24. August, 17.00 bis 18.00 Uhr Sanftes Yoga für alle Levels Ruthnergasse 56-60/Schicketanzgasse, 1210 Wien

22. Bezirk