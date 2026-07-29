Sommerhitze reduzieren: mit Gebäudebegrünung und Entsiegelung vorsorgen

Wien (OTS) -

Die Zahl der Hitzetage und Tropennächte nimmt in Wien zu. Das ist gesundheitsbelastend und beeinträchtigt die Lebensqualität. Begrünte Fassaden, Dächer und Innenhöfe sowie entsiegelte Flächen kühlen die Umgebung spürbar und tragen zur Biodiversität bei. Dafür stehen ab 2027 in Wien neue Förderungen zur Verfügung. Wer diese nutzen möchte, sollte bereits jetzt mit der Planung beginnen. DIE UMWELTBERATUNG informiert im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlos über die ersten Schritte. Beratungstermine können unter der Hotline 01 803 32 32 vereinbart werden.

Grüne Fassaden, Dächer und entsiegelte Innenhöfe sind wirksame Maßnahmen gegen die zunehmende Überhitzung der Stadt: Die Pflanzen beschatten die Gebäude. Durch Verdunstung kühlen sie die Umgebung und verbessern das Mikroklima. Entsiegelte Flächen nehmen Regenwasser auf und unterstützen die natürliche Kühlung zusätzlich.

„Die Begrünung von Gebäuden und Höfen fördert nachhaltig die Biodiversität und trägt zur Kühlung von Hitzehotspots in urbanen Bereichen bei“, erklärt Michael Kienesberger, Leiter der Stadt Wien – Umweltschutz.

Kostenlose Erstberatung rechtzeitig nutzen

Damit Begrünungs- und Entsiegelungsmaßnahmen erfolgreich umgesetzt werden können, ist eine rechtzeitige Planung wichtig. Die Projekte benötigen genügend Vorlaufzeit. Eigentumsfragen, technische Voraussetzungen, Genehmigungen und die Auswahl geeigneter Begrünungssysteme müssen vor der Umsetzung geklärt werden. „Wer sich rechtzeitig informiert und vorbereitet, kann Förderungen rasch nutzen, sobald diese verfügbar sind. Unsere Erfahrung zeigt, dass eine gute Planung entscheidend für den langfristigen Erfolg von Begrünungsprojekten ist“, erklärt Björn Schoas, Begrünungsexperte von DIE UMWELTBERATUNG.

DIE UMWELTBERATUNG bietet im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlose Erstberatungen zur Gebäudebegrünung und Entsiegelung an. Dabei werden unter anderem folgende Fragen behandelt:

bauliche Voraussetzungen von Gebäuden und Freiflächen

Entsiegelungspotenziale im Innenhof oder auf Freiflächen

behördliche Anforderungen und Genehmigungen

Zustimmungserfordernisse bei Wohnungseigentum

geeignete Pflanzen und Begrünungssysteme

Bewässerung, Pflege und Umsetzung

Fördermöglichkeiten und weitere Planungsschritte

Schon kleine Maßnahmen wirken

Begrünung muss nicht aufwendig sein. Bereits kleine entsiegelte Bereiche im Innenhof können das Mikroklima verbessern und neuen Raum für Pflanzen schaffen. Innenhoffassaden lassen sich oft unkompliziert mit direkt in einen Pflanzstreifen gesetzten Kletterpflanzen begrünen. Wo kein Pflanzstreifen vorhanden ist, sind Tröge mit Kletterpflanzen an der Hausmauer eine wirksame Alternative. Viele kleine Maßnahmen tragen dazu bei, sommerliche Hitze zu reduzieren, Regenwasser besser vor Ort zu nutzen und Lebensräume für Tiere und Pflanzen zu schaffen.

Information

DIE UMWELTBERATUNG bietet im Auftrag der Stadt Wien – Umweltschutz kostenlose Erstberatungen zur Gebäudebegrünung an. Terminvereinbarung für Mieter*innen, Eigentümer*innen und Hausverwaltungen an der Hotline unter 01 803 32 32.

Weitere Informationen sind auf www.umweltberatung.at/gebaeudebegruenung zu finden.

Informationen über die Förderungen bietet die Stadt Wien – Umweltschutz auf www.umweltschutz.wien.gv.at/raum/gebaeude-begruenen-foerderungen-beratung.html

DIE UMWELTBERATUNG ist eine Einrichtung der Wiener Volkshochschulen, basisfinanziert von der Stadt Wien - Umweltschutz.