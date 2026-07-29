„Ich will mehr vom Leben!“ – BFI Wien lädt am 17. September 2026 zum großen Karrieretag

Wien (OTS) -

Wien. Wer beruflich mehr erreichen möchte, sollte sich den 17. September 2026 rot im Kalender markieren: Unter dem Motto „Ich will mehr vom Leben!“ lädt das BFI Wien zwischen 14:00 und 19:30 Uhr zum großen Karrieretag am Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien. Der Eintritt ist wie immer kostenlos.

Besucherinnen und Besucher erwartet ein abwechslungsreiches Programm: individuelle Bildungsberatung, ein professionelles Bewerbungsfoto inklusive Touch-Up, ein Unterlagen-Check durch Recruiting-Expertinnen und -Experten, ein exklusiver Messerabatt sowie ein Gewinnspiel mit der Chance auf die persönliche BFI Wien Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro.

Kostenlose Powersessions – jetzt anmelden!

Ein besonderes Highlight sind heuer vier kostenlose Powersessions. Alexander Degenhart zeigt in „Bewerben wie ein Profi – mit KI an Ihrer Seite“, wie KI beim Bewerbungstraining unterstützen kann und worauf es im Gespräch ankommt. Lisa Gruber gibt in „Wenn’s kracht: Konflikte professionell lösen“ praxisnahe Impulse für konstruktive Kommunikation im Arbeitsalltag.

Yvonne Zahn erklärt in „Netzwerken mit Persönlichkeit. Kontakte knüpfen, Chancen nutzen“, wie berufliche Kontakte authentisch aufgebaut werden. Und Marie-Sophie Mayerhofer-Pogats widmet sich in „Führen ohne Stolperfallen. Klar kommunizieren und professionell handeln“ den wichtigsten Grundlagen moderner Führung.

Die Teilnahme an den Powersessions ist kostenlos, die Plätze sind jedoch limitiert. Eine Anmeldung unter www.bfi.wien/karrieretag ist erforderlich.

Individuelle Beratung

Wer Fragen zu Aus- und Weiterbildung, beruflicher Neuorientierung oder Finanzierung und Förderung hat, ist am 17. September 2026 ebenfalls in den besten Händen: Expertinnen und Experten von BFI Wien, FH des BFI Wien, Hamburger Fern-Hochschule, Coders.Bay Vienna, Schulen des BFI Wien, Job-TransFair, AMS Wien, AK Wien und waff stehen für Gespräche bereit.

Perfekt in Szene gesetzt

Auf Arbeitsuchende, oder jene, die ihre Bewerbungsunterlagen aufpolieren möchten, wartet ein besonderes Highlight: Ein eigener Fotograf sowie Recruiting-Profis sorgen dafür, dass Interessierte den Karrieretag mit einem professionellen Bewerbungsfoto und wertvollen Tipps zur Optimierung der Bewerbungsunterlagen verlassen.

Wie bereits in den vergangenen Jahren darf auch der exklusive BFI Wien Messerabatt nicht fehlen: Alle Besucherinnen und Besucher erhalten 200 Euro Rabatt auf ihre nächste Aus- oder Weiterbildung ab einem Kurspreis von 650 Euro. Zusätzlich gibt es beim Gewinnspiel die Chance auf die persönliche BFI Wien Traumausbildung im Wert von bis zu 5.000 Euro sowie weitere tolle Preise.

Das gesamte Programm im Überblick und Details zum Messerabatt:

www.bfi.wien/karrieretag

Karrieretag des BFI Wien

Datum: 17.09.2026, 14:00 Uhr - 17.09.2026, 19:30 Uhr

Art: Messen

Ort: BFI Wien

Alfred-Dallinger-Platz 1

1030 Wien

Österreich

URL: https://www.bfi.wien/karrieretag