198.000 Kinder und Jugendliche profitieren von Vorteilen des Familienland*Passes

St. Pölten (OTS) -

Bereits seit über vier Jahrzehnten begleitet der Familienland*Pass Familien in Niederösterreich. Ein Resümee des ersten Halbjahres 2026 ergibt, dass aktuell rund 198.000 Kinder und Jugendliche, für die Familienbeihilfe bezogen wird, von den zahlreichen Rabatten und Vergünstigungen der Vorteilskarte profitieren. „Der Familienland*Pass bietet Familien das ganze Jahr über Zugang zu zahlreichen Ermäßigungen und Vorteilen bei rund 500 Partnerbetrieben. Mit der Vorteilskarte werden Freizeit, Kultur, Handel und Gastronomie für Familien günstiger und vielfältiger erlebbar“, ist Familien-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister überzeugt.

Neben den Ermäßigungen, die die Vorteilskarte das ganze Jahr über mit sich bringt, gibt es regelmäßig saisonale Highlight-Aktionen, wie aktuell noch bis 6. September das Familienland*Pass-Sommererlebnis: 19 ausgewählte Partnerbetriebe locken in den Ferien mit zusätzlichen Rabatten und Aktionen. Ein besonderes Highlight ist außerdem das Familienland*Pass-Ferienbowling am 4. August ab 14 Uhr im NXP Bowling-Center in St. Pölten: Exklusiv mit dem Familienland*Pass kostet die Buchung einer Bowlingbahn pro Stunde nur 15 Euro. Um immer bestens informiert zu bleiben, gibt es außerdem die Familienland-App, die eine praktische Übersicht über alle Partnerbetriebe sowie aktuelle Veranstaltungen, Highlights, Gewinnspiele und vieles mehr bietet.

Informationen zu den Angeboten sowie zur Beantragung des Familienland*Passes gibt es auf www.familienland.at.

Rückfragen an Karin Feldhofer, 02742 9005 13484, [email protected] oder Sophie Moser, 02742 9005 13474, [email protected]