Konzertveranstaltungen in Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Auf Schloss Grafenegg feiert Insieme – Monika Ballwein, Christian Deix, Rene Velazquez-Diaz und Pietro Erik Arno – heute, Mittwoch, 29. Juli, ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm mit Italo-Pop „La Notte Italiana“. Am Samstag, 1. August, spielen zunächst Ensembles des European Union Youth Orchestra ab 18 Uhr im Schlosshof ein Prélude mit Musik von Paul Dukas, Edward Elgar, Johannes Brahms und Felix Mendelssohn Bartholdy, ehe das Orchester unter Elim Chan ab 20 Uhr vor dem Wolkenturm das Konzert für Violine und Orchester D-Dur op. 77 von Johannes Brahms und die Symphonie Nr. 2 e-moll op. 27 von Sergej Rachmaninow zur Aufführung bringt; Solistin ist María Dueñas an der Violine. Nähere Informationen und Karten unter 01/5868383, e-mail [email protected] und www.grafenegg.com.

Morgen, Donnerstag, 30. Juli, setzt der diesjährige „Kultursommer Semmering“ sein Musikprogramm mit „Music from the Stars of David“ fort, die Tini Kainrath und Klezmer Reloaded Extended ab 19 Uhr im Kulturpavillon zu Gehör bringen. Am Freitag, 31. Juli, bietet hier dann die Mojo Blues Band ab 19 Uhr ein Best of Rythm & Blues, ehe am Samstag, 1. August, ab 11 Uhr im Panhans Angelika Kirchschlager, Alfred Dorfer und Florian Krumpöck im Lieder- und Kabarett-Abend „Tod eines Pudels“ Klassik und Komik aufeinandertreffen lassen. Nähere Informationen und Karten unter 02664/20025, e-mail [email protected] und www.kultursommer-semmering.at.

Der „Wiener Neustädter Kultursommer“ bietet u. a. morgen, Donnerstag, 30. Juli, ab 19 Uhr im Bürgermeistergarten das Musicalkonzert „ThiNk Big“ des Theaters im Neukloster, am Freitag, 31. Juli, ab 19 Uhr im Schanigarten von Aperitivo al Duomo ein Open-Air-Konzert von Fräulein Peter sowie am Samstag, 1. August, ab 18 Uhr im Bürgermeistergarten ein Rock- und Metal-Open-Air. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 02622/373-311, e-mail [email protected] und www.kultursommer-wn.at.

Am Freitag, 31. Juli, wird in der Kartause Mauerbach der diesjährige Konzertreigen Alter Musik mit „Italia mia – la festa“ abgeschlossen: Ab 18 Uhr lassen dabei die Vokalistinnen Graziana Palazzo, Marta Redaelli und Giulia Beatini gemeinsam mit dem Ensemble Segreti Accenti unter dem Motto „Donne, donne... die Damen am Hof von Ferrara“ Musik von Claudio Monteverdi, Luzzasco Luzzaschi, Domenico Mazzocchi, Stefano Landi u. a. erklingen. Nähere Informationen und Karten unter 01/53415-850500, e-mail [email protected] und www.bda.gv.at.

Ebenfalls am Freitag, 31. Juli, werden die Multiplex-Terrassen der Westfield Shopping City Süd in Vösendorf zur kostenlosen Open-Air Location für Paenda (ab 19 Uhr) und Thorsteinn Einarsson (ab 20 Uhr). Nähere Informationen unter 01/6993969-0 und www.westfield.com/de/austria/scs/sunset-sound-2026.

Am Samstag, 1. August, wird auch der Retzer Hauptplatz zu einer Open-Air-Bühne, wenn Otto Lechner und die Frühaufsteher ab 20 Uhr Akkordeonklänge auf überraschende musikalische Wendungen treffen lassen. Eintritt: freie Spende; nähere Informationen unter 02942/2223-34 und www.retz.at.

Am Samstag, 1. August, bietet zudem ein „Lichtertanz“ auf Schloss Hof ab 18 Uhr musikalisch u. a. Live-Musik im Arkadenhof und eine Sternenhimmeldisco auf der dritten Schlossterrasse in den späten Abendstunden. Nähere Informationen und Karten unter 02285/20000, e-mail [email protected] und www.schlosshof.at.

Mit „Mozart bis Filmmusik“ eröffnet das Paradeiser Trio gemeinsam mit Ines Schüttengruber am Samstag, 1. August, im Kolomanisaal den Reigen der diesjährigen Sommerkonzerte von Stift Melk; Beginn ist um 19 Uhr. Auf dem Programm stehen dabei Wolfgang Amadeus Mozarts Quartett in g-moll sowie ein musikalischer Bogen bis zur Filmmusik auf zwei Orgeln in memoriam Rupert Gottfried Frieberger. Am Sonntag, 2. August, entzündet dann der Organist Peter Frisée ab 19 Uhr in der Stiftskirche mit Werken von Charles Widor, François Couperin und Jean-Philippe Rameau ein „Französisches Feuerwerk“. Nähere Informationen und Karten unter 02752/555-230, e-mail [email protected] und www.stiftmelk.at.

Im Volkshaus Mauerbach spielen Meena Cryle und Chris Fillmore im Rahmen eines Grillfestes am Sonntag, 2. August, ab 14 Uhr Blues und Soul. Der Eintritt ist frei; nähere Informationen unter 0660/1313100 und www.vienneseladies.com.

Wie jedes Jahr wird auch in diesem Sommer in der NÖ Jazzakademie auf Schloss Zeillern von rund 100 Jazzbegeisterten aus dem In- und Ausland sowie ihren Referentinnen und Referenten geswingt, gejamt und gescatted. Bei sechs öffentlichen Konzerten ist auch das Publikum zu diesem Treffen des Who-is-Who der österreichischen Jazzszene eingeladen: Den Beginn macht am Sonntag, 2. August, Christoph Cech mit seinem Big Band Projekt CC JOP, am Tag darauf, Montag, 3. August, wird Gina Schwarz mit ihrem Ensemble Elmo Nero auftreten. Zudem steht am Dienstag, 4. August, eine Session der Referentinnen und Referenten auf dem Programm; Beginn ist jeweils um 21 Uhr. Karten an der Abendkassa; nähere Informationen bei der Musikfabrik NÖ unter 02272/65052, e-mail [email protected] und www.musikfabrik.at.

Schließlich präsentiert das Brass-Ensemble voixBRASS am Dienstag, 4. August, ab 19.30 Uhr im Schlosskeller Staatz seine „Handschrift in Blech“ von konventioneller Volks- und Blas- über Filmmusik bis zu Pop und Heavy Metal. Nähere Informationen und Karten unter 0664/5566398, e-mail [email protected] und www.staatz.at.