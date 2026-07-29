Demenzkatzen sorgen für Freude im Pflege- und Betreuungszentrum Korneuburg

St. Pölten (OTS) -

Im NÖ Pflege- und Betreuungszentrum (PBZ) Korneuburg bereichern seit kurzem drei sogenannte „Demenzkatzen“ sowie ein Roboterhund den Alltag der Bewohnerinnen und Bewohner. Die neuen Begleiter miauen, schnurren und reagieren auf Berührungen wie echte Haustiere – ganz ohne Füttern und Kratzen.

Die speziell für Menschen mit Demenz oder Behinderungen entwickelten Roboterkatzen vermitteln durch ihre realistischen Bewegungen und Geräusche das Gefühl eines echten Haustieres. Durch die integrierten Sensoren reagieren sie auf Streicheln und Zuwendungen, während das Tier gleichzeitig weder besondere Pflege noch Futter benötigt, und auch den Hygienestandards in einem Pflege- und Betreuungszentrum entspricht. Auch Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister war bei ihrem Besuch begeistert: „Die Katzen wirken erstaunlich echt. Studien zeigen, dass der Kontakt mit den Tieren dazu beitragen kann, Stress und Ängste abzubauen und das allgemeine Wohlbefinden steigern kann. Mit den Demenzkatzen und dem Roboterhund kann ein weiteres Angebot geschaffen werden, das Freude schenkt, Erinnerungen weckt und das Gefühl von Geborgenheit vermittelt.“

Die neuen tierischen Begleiter werden von den Bewohnerinnen und Bewohnern mit großer Freude angenommen. Die Bewohnerinnen und Bewohner erinnern sich dadurch an frühere eigene Haustiere. Zusätzlich findet regelmäßig auch ein Besuch von echten Tieren, wie zum Beispiel alle drei Wochen eines Zwergpudels, statt.

Die duale Führung, der Kaufmännische Direktor Christian Seidl und die stv. Pflegedirektorin Suzana Saric, freuen sich über die Erweiterung des Angebotes für Menschen mit Demenz. Ziel ist es, das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner bestmöglich zu fördern.

Weitere Informationen: NÖ LGA Medienservice, E-Mail: [email protected]