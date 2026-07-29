„So funktioniert Österreich“ im Parlament: Zweite Ausgabe der neuen ORF-„dokFilm“-Sommerreihe“ am 2. August

Wien (OTS) -

Wer hält das Parlament am Laufen, während die Öffentlichkeit die Debatten im Nationalrat verfolgt? Die zweite Ausgabe der neuen „dokFilm“-Sommerreihe „So funktioniert Österreich“ von Regisseur Michael Reisecker sieht sich am Sonntag, dem 2. August 2026, um 22.15 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON im Hohen Haus um. Die Dokumentation begleitet Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Parlamentsdirektion und zeigt jene Arbeit, die meist hinter den Kulissen stattfindet. Von der Organisation internationaler Staatsbesuche über die Bereitstellung wichtiger Entscheidungsgrundlagen bis hin zur technischen Infrastruktur und digitalen Kommunikation entsteht das Porträt einer Institution, in der viele unterschiedliche Aufgaben ineinandergreifen.

Anschließend zeigt ORF 2 um 23.05 Uhr einen weiteren „Alltagsgeschichte“-Klassiker von Elizabeth T. Spira, die sich diesmal in den Wiener Parks umsieht.

„So funktioniert Österreich – Parlament“ (22.15 Uhr)

Der Film gibt einen faszinierenden Einblick hinter die Kulissen des Hohen Hauses, erzählt von Engagement und Zusammenhalt und zeigt jene Menschen, die tagtäglich dafür sorgen, dass das politische Leben im Nationalrat zuverlässig funktioniert.

So etwa Thomas, der als Teamleiter für Übersiedlungen sowie Aufbauten im Parlament zuständig ist. Selbst unerwartete Herausforderungen können ihn nicht aus der Ruhe bringen.

Andrea ist Demokratiebildnerin. Gemeinsam mit einer Schulklasse führt sie durch das Hohe Haus, zu dem sie eine ganz besondere Beziehung hat.

Evelyn und ihr Team organisieren im Protokoll unter anderem den Besuch hoher Staatsgäste. Dabei zählt jedes Detail.

Gerald leitet die IT-Abteilung. Neben den Anforderungen des täglichen Betriebes beschäftigt ihn vor allem die Abwehr digitaler Angriffe – eine Aufgabe, die auch für den Schutz demokratischer Institutionen von zentraler Bedeutung ist.

Kristina steht an der Spitze des Budgetdienstes, der mit transparenten und objektiven Analysen eine wichtige Grundlage für politische Entscheidungen schafft.

Alexander verantwortet das Gebäudemanagement und öffnet ungewöhnliche Perspektiven auf das Parlamentsgebäude – vom Brunnen vor der Pallas Athene bis hinauf aufs Dach.

Julia leitet die Plenarsitzungsabteilung und gewährt Einblicke in den Nationalratssaal, wie ihn die Öffentlichkeit kennt.

Zeitgleich begleiten Ines und Viktoria aus dem Newsroom-Team die laufenden Sitzungen auf Social Media und vermitteln parlamentarische Arbeit auch einem jungen Publikum.

Darüber hinaus trifft das Filmteam Martina in der Kanzlei des Nationalrates, wo die organisatorischen Abläufe rund um die Gesetzgebung zusammenlaufen.

Zum Abschluss begleitet die Dokumentation Valerie aus der Abteilung Kommunikation & Veranstaltungen durch den Nationalfeiertag – jenen Tag im Jahr, an dem das Parlament seine Türen für die Bevölkerung weit öffnet und nahezu die gesamte Parlamentsdirektion im Einsatz ist.

„So funktioniert Österreich“ ist eine Koproduktion von NGF – Nikolaus Geyrhalter Filmproduktion GmbH und ORF, hergestellt mit Unterstützung von Fernsehfonds Austria, Filmfonds Wien und Land Oberösterreich.