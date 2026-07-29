Ärztekammer und ÖGK zu Hitzewelle: Gesundheitsversorgung kennt keine Sommerpause

Wien (OTS) -

Ärztinnen und Ärzte sind auch in den Sommermonaten für ihre Patientinnen und Patienten im Einsatz, ob in Ordinationen, Spitälern, Notdiensten oder in Gesundheitseinrichtungen. „Gerade in diesen fordernden Tagen zeigt die Gesundheitsversorgung in Österreich, wie man gemeinsam etwas für die Menschen bewegen kann“, betont Andreas Huss, Obmann der Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK). „Die Mitarbeitenden in den ÖGK-Gesundheitseinrichtungen in ganz Österreich sind ebenso im Einsatz wie unsere Vertragspartnerinnen und -partner. Wir danken allen, die auch an diesen Hitzetagen beherzten Einsatz für die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung leisten“, so der ÖGK-Obmann.

„Die medizinische Versorgung in der Niederlassung bleibt auch im Sommer gesichert – dank der Tausenden Medizinerinnen und Mediziner, die tagtäglich für die Bevölkerung da sind“, betont Johannes Steinhart, Präsident der Österreichischen Ärztekammer und der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien.

Vizepräsidentin und Kurienobfrau der niedergelassenen Ärzte der Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien, Naghme Kamaleyan-Schmied, ergänzt: „Auch in der Urlaubszeit sind niedergelassene Ärztinnen und Ärzte das Rückgrat der wohnortnahen Versorgung dank des Einsatzes vieler Kolleginnen und Kollegen, die in der Urlaubszeit wie gewohnt Vertretungen übernehmen. Sei es in der Ordination, im Wochenendbereitschaftsdienst oder über den Ärztefunkdienst: Wir sind da, wenn man uns braucht.“

Angesichts der nächsten prognostizierten Hitzewelle weist die Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien einmal mehr auf erhebliche gesundheitliche Belastungen hin und ruft dazu auf, Hitzegefahren ernst zu nehmen und rechtzeitig gegenzusteuern: „Ältere Menschen, Personen mit Vorerkrankungen wie Diabetes oder Bluthochdruck, Schwangere sowie Säuglinge und Kleinkinder sind bei anhaltender Hitze besonders gefährdet“, betont Präsident Steinhart.

Die Kammer für Ärztinnen und Ärzte empfiehlt:

Trinken Sie an heißen Tagen mindestens zwei Liter Wasser täglich. Kühlen Sie sich ab – z. B. durch Auflegen eines feuchten Tuches auf Kopf und Nacken. Tragen Sie helle und luftige Kleidung. Verzichten Sie auf körperliche Anstrengung, vor allem im Freien in direkter Sonneneinstrahlung. Bei Arbeiten im Freien achten Sie wo immer möglich auf Beschattung des Arbeitsplatzes und verwenden Sie eine Sonnencreme mit hohem Lichtschutzfaktor. Verzichten Sie auf den Konsum von Alkohol. Halten Sie Wohn- und Arbeitsräume möglichst kühl, indem Sie tagsüber abdunkeln und nachts lüften. Schauen Sie regelmäßig nach älteren, kranken oder alleinlebenden Personen.

Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Patientinnen und Patienten mit Bluthochdruck und Personen, die blutdrucksenkende oder entwässernde Medikamente einnehmen, sollten außerdem regelmäßig ihren Blutdruck messen. „Achten wir besonders auf jene Menschen, die gesundheitlich am stärksten gefährdet sind. So kommen wir gemeinsam gesund und gut durch die Hitzewelle“, appellieren Huss und Steinhart an die Bevölkerung.