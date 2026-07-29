Rituals investiert 40 Millionen Euro in eine der europaweit größten Store-Modernisierungen

Amsterdam (OTS) -

Rituals Cosmetics modernisiert ab dem 03. August 1.500 Boutiquen in 30 europäischen Ländern. Das Unternehmen investiert dafür rund 40 Millionen Euro. Die Umbauten sollen innerhalb von 30 Arbeitstagen erfolgen und bis zum 25. September 2026 abgeschlossen sein.

Dabei werden im Durchschnitt mehr als 40 Boutiquen pro Arbeitstag umgestaltet. Rund 100 Teams sind europaweit an der Umsetzung beteiligt. Anstatt das neue Konzept schrittweise einzuführen, erneuert Rituals einen Großteil seines europäischen Filialnetzes innerhalb eines kompakten Zeitraums.

Mit der Investition stärkt das Unternehmen sein stationäres Geschäft. Der Onlinehandel macht derzeit rund 20 Prozent des Gesamtumsatzes aus, während die stationären Boutiquen weiterhin eine zentrale Rolle im Vertrieb und bei der Kundenberatung spielen. Weltweit eröffnet Rituals nach eigenen Angaben derzeit durchschnittlich eine neue Boutique pro Arbeitstag.

Im Zuge der Modernisierung werden das Storedesign, die Möblierung und die Produktpräsentation überarbeitet. Hautpflege, Make-up, Haarpflege und Parfums werden künftig in einem zentralen Bereich zusammengeführt. Auch die Präsentationsflächen für weitere Produktkategorien werden angepasst.

"Der stationäre Handel bleibt ein wesentlicher Bestandteil unseres Markenerlebnisses. Was diese Transformation so besonders macht, ist die Tatsache, dass wir dieses Erlebnis zeitgleich in 1.500 Boutiquen auf ein neues Niveau heben. Im Durchschnitt modernisieren wir mehr als 40 Boutiquen pro Arbeitstag - mit rund 100 Teams in ganz Europa. Das ist eine äußerst komplexe und anspruchsvolle Aufgabe", sagt Gregory Bruyer, Chief Commercial Officer von Rituals Cosmetics.

Bei den Umbauten sollen bestehende Möbel und Materialien soweit möglich wiederverwendet werden. Neue Einrichtungselemente werden so konzipiert, dass sie künftig flexibel für unterschiedliche Sortimente und Ladenkonzepte eingesetzt werden können.

Nach Abschluss der europäischen Modernisierung plant Rituals eine vergleichbare Anpassung seiner Standorte in Asien und im Nahen Osten. Diese soll im ersten Quartal 2027 beginnen.