Halbzeit beim Kultursommer Wien 2026

Wien (OTS) -

Das Open-Air-Festival bringt noch drei Wochen von Donnerstag bis Sonntag kostenloses Kulturprogramm in die Grätzl Wiens. Mit bekannten Namen wie Monobrother, Netti Nüganen, Karl Markovics und Leléka sowie Rising Stars wie Tamara Flores, Koko Cappelle oder Meduzza überzeugt das Festival noch bis 16. August mit einem starken Spielplan.

Kultur so nah

Der Kultursommer Wien lockte in den vergangenen Wochen bereits tausende Menschen an die Open-Air-Bühnen in der ganzen Stadt. Nun startet das Festival in seine zweite Hälfte und versorgt die Grätzl noch bis 16. August unter dem Motto Kultur so nah mit Shows aus Musik, Literatur, Tanz, Performance, Theater, Zeitgenössischem Zirkus und Kabarett. Zusätzlich gibt es Kinderprogramm am Vormittag, Gartenkonzerte in den Häusern zum Leben und einen sonntäglichen Jazz Brunch am Rathausplatz.

Ein starker Spielplan

Noch drei Wochenenden lang gibt es von Donnerstag bis Sonntag zwischen 18:30 und 21 Uhr die Gelegenheit, Lieblingsbands zu sehen, spannende Acts zu entdecken oder neue Orte und Genres kennenzulernen. So wandert Clemens-Brentano-Preisträgerin Clara Heinrich gemeinsam mit Regina Menke und Konstantin Schmidtbauer auf den Spuren der Lyrikerin Alice Notley. Literatur und Musik verbinden hingegen die Schriftstellerin Dana Grigorcea und die Konzertpianistin Alexandra Silocea. Die Klavierspielerin findet für ihren Auftritt unter anderem folgende Worte: „Ich bin neugierig, wie sich Musik verändert, wenn sie die Mauern eines Konzertsaals verlässt und Teil der Stadt wird.“ Helena Araújo, Mzamo Nondlwana und Pedra Costa bewegen sich in einer skurrilen Performance zwischen Herzschmerz, Heiterkeit, Absurdität, Trauer und Freude. In ADVICE geben Krõõt Juurak, Netti Nüganen und Lau Lukkarila „performativen Rat“. Eine queere Drag-Quizshow bringen Lilly Luxus & Vivi Vulva in den Kongreßpark, Comedian Marvin Tare balanciert zwischen Stand-up, Kabarett und Culture Clash Comedy. Magie, Charme und eine extra Portion Humor erwarten das Publikum außerdem bei einer Zaubershow von Kimberley & Bernhard.

Der richtige Soundtrack für jede Stimmung

Auch musikalisch bietet der Kultursommer Wien an den verbleibenden Wochenenden zahlreiche Höhepunkte. Monobrother, Krzysztof Dobrek, Johanna Kugler & Karl Markovics, Golnar Shahyar & Oliver Potratz, Mwita Mataro & Band, Andyman, ŽEN, Leléka, Wemimo oder Schwesta Ebra sorgen für musikalische Unterhaltung an lauen Sommerabenden. Gleichzeitig stehen mit Tamara Flores, Koko Cappelle und Meduzza Künstler:innen auf dem Spielplan, die die Vielfalt und Aktualität der heimischen Musikszene repräsentieren.

Analoge Erlebnisse bei Kultursommer Plus

Wer selbst aktiv werden möchte, schaut beim Mitmachprogramm von Kultursommer Plus vorbei. Von Workshops über Vernetzungs-Picknicks bis zu offenen Formaten stehen künstlerisches Schaffen und gemeinsamer Austausch im Mittelpunkt. Formate wie Connection Kiosk, Digital Detox, Performance & Draw oder die Street-Art-Reihe laden dazu ein, neue Perspektiven auf die Stadt und die Menschen in Wien zu gewinnen.

Alle Veranstaltungen unter: www.kultursommer.wien

Pressefotos unter: www.kultursommer.wien/presse