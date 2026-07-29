  • 29.07.2026, 09:00:40
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  • OTS0014

DONAU Versicherung: Rainer Vogelmann leitet Landesdirektion Wien

Mit 1. August 2026 übernimmt Rainer Vogelmann die Leitung der Landesdirektion Wien der DONAU Versicherung.

Rainer Vogelmann ist Landesdirektor Wien der DONAU Versicherung
Wien (OTS) - 

Bereits seit April erfolgte die schrittweise Übergabe der Agenden. Thomas Fischill tritt mit Ende Juli nach erfolgreicher, langjähriger Tätigkeit für die DONAU in den Ruhestand.

„Mit Rainer Vogelmann übernimmt eine erfahrene Führungspersönlichkeit die Leitung unserer Landesdirektion Wien. Er kennt die Anforderungen der Landesdirektion Wien durch die Übergabephase bereits sehr gut und hat in kurzer Zeit gezeigt, dass er fachliche Erfahrung, Führungsstärke und ein gutes Gespür für das Team DONAU und unsere externen Partner mitbringt. Seit April konnte er sich in der engen Zusammenarbeit mit Thomas Fischill intensiv auf seine neue Aufgabe vorbereiten. Das sorgt für Kontinuität und einen nahtlosen Übergang. Ich wünsche ihm viel Erfolg und freue mich auf die Zusammenarbeit“, sagt Franz Zeiler, Vertriebsvorstand der DONAU. „Thomas Fischill danke ich herzlich für seinen langjährigen Einsatz und seinen wertvollen Beitrag zur erfolgreichen Entwicklung der DONAU in Wien. Ich wünsche ihm für seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute.“

Mit dem Abschluss der geordneten Übergabe ist die Grundlage geschaffen, die erfolgreiche Entwicklung der Landesdirektion Wien gemeinsam mit dem bestehenden Team konsequent fortzusetzen.

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Telefon: +43 50 330 - 73014
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