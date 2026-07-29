Ein Fest für die Sinne: 10 Jahre Garden Retreat Hotel FAYN

Algund (OTS) -

Seit zehn Jahren ist das FAYN garden retreat hotel in Algund bei Meran bestrebt, seine außergewöhnliche Kulinarik mit exklusivem Ambiente und persönlicher Gastfreundschaft stetig zu verbessern.

Eingebettet zwischen Weinbergen, mediterranen Gärten und den Gipfeln des Meraner Lands ist so aus einer Pension ein exklusives Hideaway entstanden, das bewusst klein geblieben ist – und genau darin seinen besonderen Reiz findet.

Mit nur 22 Zimmern und 12 Suiten gehört das FAYN zu den kleinen Hotels im Meraner Land und schafft Raum für Ruhe, Privatsphäre und persönliche Gastfreundschaft. Herzstück des Hauses ist das Panorama-Restaurant „FAYN dining“, wo regionale Zutaten, saisonale Produkte und kreative Kochkunst zu einer modernen Genussküche verschmelzen. Begleitet wird das kulinarische Erlebnis von sorgfältig ausgewählten Südtiroler Weinen, darunter der hauseigene Rotwein „a’momã“.

Doch Genuss endet hier nicht am Teller. Der weitläufige Garten, die stilvollen Spa-Bereiche, der Infinity Pool und der Blick auf die umliegende Natur schaffen einen Rahmen, in dem Entspannung und Kulinarik harmonisch ineinandergreifen. Die Nähe zu Meran, das milde Klima und die vielfältigen Wander- und Bike-Möglichkeiten ab Hotel machen das FAYN zu einem idealen Ziel für Genießer, die das Besondere suchen.

Gastgeber Herta Mahlknecht und Matthias Kröber verfolgen seit der Eröffnung eine klare Philosophie: „Nicht größer werden, sondern besser.“ So bleibt das FAYN auch nach zehn Jahren ein exklusiver Ort für alle, die authentischen Genuss, persönliche Atmosphäre und die Südtiroler Lebensqualität in ihrer schönsten Form erleben möchten.

Diese Haltung spiegelt sich in jedem Detail wider: Duftende mediterrane Gärten, kulinarische Kreationen, ausgewählte Südtiroler Weine und Panoramablicke über das Meraner Land machen jeden Aufenthalt im FAYN zu einem Fest für die Sinne.

TIPP: 10 Jahre FAYN – Jubiläumsangebot in der Sommersaison 2026 – 7 Nächte im kleinen luxuriösen Garden Retreat in Algund bei Meran inklusive Genussfrühstück, Verwöhn-Halbpension und freier Nutzung des FAYN emotion spa ab Euro 1.428,00 pro Person im Deluxe-DZ.