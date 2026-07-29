Termine am 29. Juli in der Rathauskorrespondenz

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Wien (OTS) -



11.00 Uhr, PK Grüne Wien mit nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus und Bezirksvorsteher Michael Luxenberger zu „Zweite Hitzewelle des Jahres – und Wien ist wieder nicht vorbereitet“ (1., Rathaus, Stiege 8, Ecksalon im Grünen Klub) (Schluss) red

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