  • 28.07.2026, 19:00:32
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FPÖ - Krauss: Hitzewelle legt SPÖ-Versäumnisse schonungslos offen

Wien braucht Kühlungsoffensive für Spitäler und Pflegeheime statt Broschüren

Wien (OTS) - 

„Während sich die SPÖ für ihre angebliche Vorbereitung auf die nächste Hitzewelle selbst feiert, sieht die Realität anders aus. Gerade in zahlreichen Spitälern und Pflegeeinrichtungen fehlen bis heute ausreichende Klimatisierung und moderne Kühlsysteme. Besonders ältere und kranke Menschen leiden unter den hohen Temperaturen. Also genau jene, die am stärksten geschützt werden müssten“, kritisiert der Klubobmann der Wiener FPÖ, Maximilian Krauss.

Versagen bei kritischer Infrastruktur
Besonders unverständlich sei, dass die Stadt seit Jahren wisse, dass Hitzeperioden regelmäßig auftreten, wesentliche Infrastruktur aber noch immer nicht entsprechend ausgestattet habe. „Die SPÖ erinnert immer an einen Autofahrer, der Ende Dezember mit Sommerreifen vom Schnee überrascht wird. Wer von Hitzeschutz spricht, muss rechtzeitig dafür sorgen, dass Patientenzimmer, Pflegeheime und andere sensible Einrichtungen ausreichend gekühlt werden“, fordert Krauss eine umfassende Kühlungsoffensive für Wiens Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen.

Bürokratie statt Hilfe
Hinzu kämen Umstände, die den Wienerinnen und Wienern das Leben während der Hitzewelle zusätzlich erschweren. „Klimageräte sind aufgrund der hohen Nachfrage vielerorts bereits ausverkauft. Wer dennoch eines ergattert, wird durch komplizierte behördliche Vorgaben und langwierige Genehmigungsverfahren bei der Installation zusätzlich ausgebremst. Auch hier muss die Stadt endlich für praktikable und unbürokratische Lösungen sorgen, anstatt den Menschen neue Hürden aufzubauen.“

Verfehlte Stadtplanung
Auch die Stadtplanung der SPÖ habe die Hitzebelastung in Wien verschärft: „Massive Bodenversiegelung und dichte Verbauung haben zahlreiche Hitzeinseln geschaffen. Statt immer neuer Betonprojekte braucht Wien mehr Entsiegelung, großkronige Bäume, Schattenflächen und Begrünung dort, wo die Menschen tatsächlich wohnen“, betont Krauss abschließend.

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