  • 28.07.2026, 15:50:02
  • /
  • OTS0083

IV zu Insolvenz-Entgelt-Fonds: Keine Rolle rückwärts bei den Lohnnebenkosten

Wettbewerbsfähigkeit stärken statt Lohnnebenkosten erhöhen

Wien (OTS) - 

Die Industriellenvereinigung (IV) spricht sich gegen eine Erhöhung des IESG-Zuschlags aus. Statt den Faktor Arbeit weiter zu belasten, braucht es Maßnahmen zur Stärkung des Wirtschaftsstandorts, die Unternehmensinsolvenzen reduzieren und damit auch den Druck auf den Insolvenz-Entgelt-Fonds nachhaltig senken – bei gleichzeitig effizienter und zielgerichteter Ausgestaltung des Fonds.

Der beste Schutz für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ist ein wettbewerbsfähiger Wirtschaftsstandort. Wirtschaftlich erfolgreiche Unternehmen sichern Arbeitsplätze und verhindern Insolvenzen. Eine Verteuerung des Faktors Arbeit hingegen bekämpft nicht die Ursachen der steigenden Belastung des Insolvenz-Entgelt-Fonds, sondern schwächt die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen und gefährdet damit Beschäftigung. Zudem würde der Effekt der für 2028 geplanten Entlastung bei den Lohnnebenkosten weiter gemindert.

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NPI

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Industriellenvereinigung

Rückfragen & Kontakt

Industriellenvereinigung
Marlena Mayer, BA
Telefon: +43 (1) 711 35-2315
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.iv.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright