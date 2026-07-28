Zehn Jahre „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“

Wien (OTS) -

Das Salzburger Festspielmagazin „JedermannJedefrau“, eine Eigenproduktion des ORF Salzburg, feiert heuer sein zehnjähriges Jubiläum: Seit 2017 begleitet das Format den Festspielsommer – mit Berichten über Kunst, Kultur, Wissenswertem und Aktuellem. An vier Freitagen während der Salzburger Festspielzeit informiert „JedermannJedefrau“ ab 31. Juli 2026 um 18.30 Uhr in ORF 2 und jeweils am Sonntag darauf um 11.00 Uhr in ORF III (auch auf ORF ON) über das Geschehen auf und hinter den zahlreichen Festspielbühnen der Mozartstadt und liefert spannende Ausblicke auf die kommenden Produktionen sowie Ereignisse.

Was gibt es Neues bei den Festspielen, was sorgt heuer für Gesprächsstoff? Geplant sind unter anderem eine Begegnung mit der wohl ältesten Besucherin der Salzburger Festspiele sowie ein Einblick in die kuriose Sammlung einer Salzburgerin, die rund 200 Festspielkostüme umfasst. „Eine Stunde mit dem Tod durch die Nacht“ mit „Jedermanns Tod“ Dominik Dos-Reis und eine außergewöhnliche Wette zum 270. Geburtsjahr von W. A. Mozart sorgen für Spannung bei den Zuseherinnen und Zusehern.

„Der Club der Buhlschaften“ – Verena Altenburger, Valery Tscheplanowa sowie die heurige Buhlschaft Roxane Duran – sind in der Sendung zu Gast und geben Einblicke in ihre Rollen an der Seite des „Jedermann“. Philipp Hochmair verkörpert zum dritten Mal die Titelfigur im gleichnamigen Schauspiel und spricht über seine persönlichen Sommervorlieben in Salzburg. Romy Seidl-Laux und Martin Ferdiny, das Moderationsteam von „JedermannJedefrau“, präsentieren ein Porträt der Festspielrednerin und belarussischen Bürgerrechtlerin Maria Kalesnikava sowie ein Gespräch mit der Interimsintendantin der Salzburger Festspiele, Karin Bergmann. Darüber hinaus werden die wichtigsten Opern der Saison in jeweils nur 30 Sekunden vorgestellt.

Waltraud Langer, Landesdirektorin ORF Salzburg: „Zu Hause und doch dabei – das bietet das TV-Kulturmagazin des ORF Salzburg. Wir zeigen die wichtigsten Ereignisse, treffen Künstlerinnen und Künstler und geben Einblicke hinter die Kulissen: Wissenswertes und Spannendes aus dem Festspielbezirk – kompakt, informativ und unterhaltsam.“