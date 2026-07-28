Noch drei Premieren beim Theaterfest Niederösterreich

St. Pölten (OTS) -

Ab Donnerstag, 30. Juli, steht bei den Festspielen Stockerau auf dem Platz vor der Stadtpfarrkirche William Shakespeares Komödie „Ein Sommernachtstraum“ auf dem Spielplan; die Premiere beginnt um 19.30 Uhr. Gespielt wird der Klassiker voller zauberhafter Liebeswirren, listiger Feen und wundersamer Verwandlungen in einem nächtlichen Wald, in dem zwischen Humor und Poesie, Chaos und großen Gefühlen, Irrtum und Erkenntnis nichts ist, wie es scheint, von Caroline Vasicek, Susanna Hirschler, Christoph Fälbl, Andreas Lust u. a. (Regie und Intendanz: Christian Spatzek). Folgetermine: bis 23. August, jeweils Donnerstag bis Samstag ab 19.30 Uhr und Sonntag ab 18.30 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 02266/695-1800, e-mail [email protected] und www.festspiele-stockerau.at.

Das Theater im Bunker im ehemaligen Luftschutzstollen in der Brühlerstraße in Mödling mutiert ab Sonntag, 9. August, wie im Vorjahr mit „Horrible Habsburger!“ zu einer Dependance der Kapuzinergruft (Buch, Regie und Intendanz: Bruno Max); Beginn ist um 18 Uhr. In dem Stationentheater durch die kilometerlangen verschlungenen Gänge werden dem Publikum dabei von Paul Barna, Monica Anna Cammerlander, Bernie Feit u. a. mit viel schwarzem Humor Einblicke in „Sechshundert Jahre Sex, Crime & Kaiserschmarrn“ zwischen lesbischen Erzherzoginnen, transvestitischen Kaiserbrüdern, nasenlosen Exhibitionisten und skurrilen Totalaussteigern vermittelt. Gespielt wird bis 29. August, jeweils Donnerstag bis Samstag mit gestaffelten Beginnzeiten zwischen 18 und 20.45 Uhr. Nähere Informationen und Karten unter 01/5442070 und www.theaterimbunker.at.

Schließlich kehrt auch bei den Wachaufestspielen Weißenkirchen ab Freitag, 21. August, mit „Der Wachauer Jedermann“ ein Publikumserfolg zurück; die Premiere beginnt um 19 Uhr. Die Wiederaufnahme präsentiert einmal mehr den beliebten Stoff in neuem Design und verbindet die Tradition von Hugo von Hofmannsthals Klassiker mit dem regionalen Kolorit der Wachauer Mundart. Im Renaissance-Ambiente des Teisenhoferhofs sind Intendant Marcus Strahl, Barbara Kaudelka, Leila Strahl, Michaela Ehrenstein u. a. bis 30. August, jeweils Freitag bis Sonntag ab 19 Uhr, zu sehen (Regie: Martin Gesslbauer). Nähere Informationen und Karten unter 02715/2268 und www.wachaufestspiele.com.

Nähere Informationen und die kostenlose Programmbroschüre für das gesamte Theaterfest Niederösterreich unter 0664/1888018, e-mail [email protected] und www.theaterfest-noe.at.