  • 28.07.2026, 14:32:02
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  • OTS0075

KORREKTUR zu OTS0078: Geänderter Ort! Aviso PK Grüne Wien, 29.7.: Nächste Hitzewelle des Jahres – und Wien ist wieder nicht vorbereitet

KORREKTUR ZU OTS_20260727_OTS0078

KORREKTUR-HINWEIS
Geänderter Ort: Die Pressekonferenz findet im Ecksalon des Grünen Rathausklubs statt.

Wien (OTS) - 

Thema: Grüne fordern Soforthilfe für echten Hitzeschutz – SPÖ und Neos erneut hilf- und planlos – Wo bleibt Hitze-Krisenstab?

Pressekonferenz mit:
Peter Kraus, Parteivorsitzender Grüne Wien
Michael Luxenberger, Bezirksvorsteher Margareten

Zeit. Mittwoch, 29. 7., 11:00 Uhr
Ort: Ecksalon im Grünen Klub im Rathaus, Stiege 8, 1010 Wien

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

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Grüner Klub im Rathaus

Rückfragen & Kontakt

Kommunikation Grüne Wien
Telefon: 01-4000-81814
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.gruene.at

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