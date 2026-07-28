Kinderfreunde begrüßen Social-Media Beschränkung für Jugendliche unter 14 Jahren als wichtige Kinderschutz-Maßnahme!

Wien (OTS) -

Die Österreichischen Kinderfreunde begrüßen den Gesetzesentwurf des Medienministeriums zur Einschränkung des Zugangs zu problematischen Social-Media Inhalten für Videoplattformen. Die Kinderfreunde erwarten, dass die entsprechenden Plattformen ihre Verantwortung erkennen und ihre Geschäftsmodelle ändern.

Expert:innen und Elternvertreter:innen haben immer wieder auf das Gesundheitsrisiko und die Suchtgefahr bei der unausweichlichen Intensivnutzung dieser Videoplattformen hingewiesen. Auch die EU hat Empfehlungen zur Beschränkung ausgesprochen. Die Regierung hat nun den richtigen Kompromiss gefunden.

„Dumb-Scrolling erzeugende Videoplattformen halten Kinder und Jugendliche unter anderem auch davon ab, sinnvollen Medienkonsum zu erlernen. Daher ist eine Schutzfunktion bzw. ein Schutzalter höchst angebracht", meint Jürgen Czernohorszky, Vorsitzender der Österreichischen Kinderfreunde. Er führt weiter aus, dass das neue Gesetz auch Erziehungsberechtigte im familiären Alltag und Pädagog:innen in institutionellen Bereichen wie Bildungseinrichtungen und Jugendzentren unterstützt.

Nun geht es darum, parallel ausreichend medienpädagogische Angebote zu entwickeln, denn das Verbot allein ist nicht ausreichend. Die Bildungssysteme müssen mehr Ressourcen darauf verwenden, damit Kinder, Jugendliche und Eltern befähigt werden, die Risken und Gefahren des Internets selbständig zu erkennen und abzuwehren. In diesem Zusammenhang begrüßen die Kinderfreunde auch das neue und unbedingt auszurollende Unterrichtsfach „Medien und Demokratie“.