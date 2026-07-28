- 28.07.2026, 13:40:02
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- OTS0072
Termine am 29. Juli in der Rathauskorrespondenz
Änderungen vorbehalten
- 11.00 Uhr, PK Grüne Wien mit nicht amtsführendem Stadtrat Peter Kraus und Bezirksvorsteher Michael Luxenberger zu „Zweite Hitzewelle des Jahres – und Wien ist wieder nicht vorbereitet“ (1., Rathaus, Arkadenhof)
(Schluss) red
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