Ottakring/Hernals/Josefstadt: 28. Gürtel Nightwalk lädt unter dem Motto „Feier die Vielfalt“ ein

Wien (OTS) -

1998 fand der erste Gürtel Nightwalk statt. Seither ist das jährlich stattfindende Fest der Wiener Popkultur nicht mehr wegzudenken. Am Samstag, den 29. August, geht das Event zum 28. Mal über die Bühne. Unter dem Motto „Feier die Vielfalt“ laden zahlreiche Gürtel-Lokale dazu ein, die heimische Musikszene zu feiern und kennenzulernen – und das bei freiem Eintritt.



Die Gastgeber*innen des Fests aus Ottakring, Hernals und derJosefstadt gaben heute, Dienstag, bei einer Pressekonferenz das Programm der Veranstaltung bekannt. „Es geht darum, dezentrale Räume für Musik und Kultur zu schaffen. Der Gürtel Nightwalk bietet fast einen Kilometer Kunst und Kultur bei freiem Eintritt“, erläuterte die Bezirksvorsteherin von Ottakring Stefanie Lamp. „Wir freuen uns, dieses etablierte Event unterstützen zu dürfen und Vielfalt sichtbar zu machen“, so „Basis.Kultur.Wien.“-Geschäftsführer Jürgen Partaj. Gemeinderätin Stefanie Vasold ergänzte: „Unser Ziel ist ein großes Fest, bei dem sich alle wohlfühlen. Ein siebenköpfiges Awareness-Team unterstützt vor Ort.“ Erkennbar sind sie an türkisen T-Shirts und Westen. Außerdem wird es heuer erstmals geschützte Rückzugsräume geben.



Insgesamt warten rund 50 Acts. Vier Open Air-Bühnen locken bereits am frühen Abend vor die Lokale Chelsea, Lucia, B72 und rhiz. Höhepunkte sind hier etwa die Wiener Gruppe Post, die beim Chelsea mit ihrem Album „Go Boomer Go“ Punk- und Pubrock bietet. Danach spielen die Low Life Rich Kids. Beim B72 gibt es die Alternative-Metal-Band Burnswell ebenso zu hören wie die Wiener Band Constant Confusion, die sich einer Mischung aus Rock, Punk, Alternative, Reggae, und Ska verschrieben hat. Das Trio Lion Season bespielt die Bühne beim Lucia mit Indie-Rock, ebenso wie der Wiener Rapper Edwin & die üblichen Verdächtigen. Beim rhiz gibt es die Wahlwiener Singer-Songwriterin SHA-N zu erleben, danach folgt der Lex Candy mit Alternative Rock.

Wenn die Musik auf den Freiluftbühnen verklingt, geht es in den Lokalen Café Carina, Cafe Concerto, FaniaLive, Kramladen, Loft und Loop mit Live-Acts und aufgelegter Musik weiter. Der Nachtmarkt lädt dazu ein, zeitgemäße Kunst und Design zu entdecken.



Das gesamte Programm gibt es unter www.guertelnightwalk.at / (Schluss) mag