  • 28.07.2026, 11:42:02
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  • OTS0058

OGH kippt Entscheidung zu islamischer Scheidung

Eine in Gambia registrierte „Talaq“-Scheidung kann in Österreich wirksam sein, wenn die Ehefrau freiwillig zugestimmt hat.

Pressefoto, Portrait Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M. (UCLA)
Wien (OTS) - 

Die Nagler Rechtsanwalts GmbH erzielte vor dem Obersten Gerichtshof einen wichtigen Erfolg. Der OGH gab der Revision des Ehemanns teilweise Folge.

Die frühere Ehefrau erklärte, sie sei einseitig nach islamischem Recht verstoßen worden. Der Ehemann brachte hingegen vor, die Scheidung sei mit ihrer Zustimmung erfolgt. Dies wurde laut OGH nicht ausreichend geprüft.

„Entscheidend ist, ob die Ehefrau freiwillig zugestimmt hat“, erklärt Rechtsanwalt Mag. Paul Nagler, BSc, LL.M. (UCLA).

Wird ihre Zustimmung festgestellt, könnte die Ehe bereits in Gambia wirksam geschieden worden sein – mit Folgen für Scheidung und Unterhalt.

OGH-Geschäftszahl: 3 Ob 71/26a

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