„Bodensee Aktuell 2026“ – gemeinsames TV von SWR mit SRF und ORF Vorarlberg

Wien (OTS) -

Ein Blick in die Bodenseeregion – über staatliche Grenzen hinweg: Das ist die Erfolgsformel der Sendung „Bodensee Aktuell“, die der deutsche Südwestrundfunk (SWR) in Zusammenarbeit mit dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF) und dem ORF Vorarlberg jeden Sommer produziert. Denn die Vier-Länder-Region Bodensee umfasst mit Süddeutschland, der Ostschweiz, Liechtenstein und Vorarlberg einen Raum, der nicht nur durch eine gemeinsame Sprache, sondern auch durch eine reiche Geschichte und viele gemeinsame aktuelle Themen geprägt ist. Heuer findet der Programmaustausch rund um den Bodensee zwischen 1. August und 12. September 2026 statt.

Neue Perspektiven durch Blick über Grenzen

Zum bewährten Konzept von „Bodensee Aktuell“ gehört, dass alle drei Kooperationspartner ausgewählte Original-TV-Berichte aus den TV-Sendungen „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ des deutschen SWR, „Schweiz Aktuell“ und „10 vor 10“ des schweizerischen SRF sowie „Vorarlberg heute“ des ORF Vorarlberg in ihrem eigenen Programm senden. Federführend dabei ist das Team vom SWR Studio Friedrichshafen. Mit dieser Medienkooperation zeigen die öffentlich-rechtlichen Sender gemeinsam aus unterschiedlichen Blickwinkeln das Verbindende, aber auch die Unterschiede zwischen den Regionen rund um den Bodensee und bieten den Zuseherinnen und Zusehern mit dem Blick in die Vier-Länder-Region Bodensee neue Perspektiven.

Geschichten, die Menschen verbinden

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „‚Bodensee Aktuell‘ steht für einen sehr wichtigen Aspekt öffentlich-rechtlicher Medienarbeit, nämlich gemeinsam über Grenzen hinweg Geschichten erzählen, die Menschen verbinden. Wir sind stolz auf diese langjährige Partnerschaft, und mein besonderer Dank gilt dem Team des SWR Studios Friedrichshafen, das seit Jahren mit großem Engagement die redaktionelle Verantwortung für diese Kooperation trägt.“

Rebecca Lüer, Leiterin SWR Studio Friedrichshafen: „Seit Jahrzehnten leben wir als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten die grenzüberschreitende Kooperation aus Überzeugung und mit Leidenschaft. In ‚Bodensee Aktuell‘ bringen wir als SWR gemeinsam mit dem SRF und dem ORF Vorarlberg Geschichten auf den Bildschirm, die Menschen verbinden und Einblicke in eine unglaublich vielfältige Region geben. Das funktioniert nur deshalb so gut, weil alle Kolleginnen und Kollegen über Grenzen hinweg vertrauensvoll zusammenarbeiten – dafür sind wir dankbar!“