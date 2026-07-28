Entlastung im Betriebsalltag, mehr Zeit für Gäste: KI-Workshops für die Gastronomie

St. Pölten (OTS) -

Was kann Künstliche Intelligenz in der Gastronomie leisten, wo lässt sie sich sinnvoll einsetzen und welche Vorteile bringt sie für Betriebe und Gäste? Unter dem Titel „KI im Tourismus“ bieten die Niederösterreich Werbung, das Haus der Digitalisierung, die Wirtschaftskammer Niederösterreich und die Tourismusdestinationen des Landes niederösterreichischen Tourismusbetrieben kostenfreie KI-Workshops an. Im Herbst 2026 startet nun eine neue, speziell auf die Bedürfnisse der Gastronomie zugeschnittene Fortbildungs-Reihe mit sechs Workshop-Terminen in ganz Niederösterreich, geleitet von KI-Expertin Manuela Machner. Als neuer Kooperationspartner ist die Wirtshauskultur Niederösterreich beteiligt.

Reservierungen koordinieren, Bewertungen beantworten, Dienstpläne erstellen oder Inhalte für Speisekarten, Websites und soziale Medien aufbereiten: Viele dieser Aufgaben kosten im gastronomischen Alltag Zeit, die besser im direkten Kontakt mit den Gästen aufgehoben wäre. Wie Künstliche Intelligenz und digitale Werkzeuge dabei konkret entlasten können, zeigt die Workshop-Roadshow für Gastronomiebetriebe im Herbst 2026.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner ist vom neuen Konzept überzeugt: „Unsere Wirtinnen und Wirte stehen für hervorragende regionale Küche, gelebte Gastfreundschaft und besondere Genussmomente. Damit sie sich auf ihre Gäste und ihre eigentliche Arbeit konzentrieren können, braucht es zeitgemäße Lösungen, die im Betriebsalltag tatsächlich entlasten. Künstliche Intelligenz kann dabei helfen. Mit den neuen Workshops bringen wir dieses Wissen praxisnah direkt in die Regionen und stärken damit die Wettbewerbsfähigkeit und Zukunftsfähigkeit unserer Gastronomiebetriebe.“

Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, meint: „Gerade in der Gastronomie können hilfreiche KI-Tools in bestimmten Bereichen die hohe Arbeitsbelastung senken und für Routineaufgaben zeitsparend eingesetzt werden. Ich freue mich über die konkrete, professionelle Hilfestellung, die wir unseren Betrieben hier anbieten können.“

Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederösterreich Werbung, erklärt: „Mehr als 600 Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben unsere bisherigen KI-Workshops bereits besucht. Mit dem neuen Schwerpunkt entwickeln wir dieses erfolgreiche Angebot nun gemeinsam mit der Wirtshauskultur gezielt für Gastronomiebetriebe weiter, damit der digitale Auftritt unserer Betriebe auf der Höhe der Zeit ist.“

Lukas Reutterer und Claus Zeppelzauer, Geschäftsführer vom Haus der Digitalisierung, betonen: „Mit Manuela Machner konnten wir wieder eine sehr routinierte und kompetente Expertin für die Workshop-Reihe gewinnen. Die hohe Nachfrage aus der Branche liefert die beste Überzeugung, dass KI längst ein Thema für alle ist und praxisnahe, alltagstaugliche Lösungen gefragt sind.“

Hartmuth Rameder, Obmann der Wirtshauskultur Niederösterreich, ergänzt: „Gut, regional und kreativ kochen, für die Gäste da sein – das sind die Kernaufgaben unserer Wirtinnen und Wirte. Umso wichtiger sind praxistaugliche digitale Lösungen, die im Hintergrund entlasten und mehr Zeit für echte Gastfreundschaft schaffen.“

Die Fortbildungs-Offensive „KI im Tourismus“ wurde 2024 gestartet und zielt darauf ab, Tourismusbetriebe dabei zu unterstützen, Künstliche Intelligenz gezielt und verantwortungsvoll einzusetzen – für mehr Effizienz, Qualität und Wettbewerbsfähigkeit im niederösterreichischen Tourismus. Seit dem Start fanden über 30 Workshops für Einsteigerinnen und Einsteiger sowie Fortgeschrittene in ganz Niederösterreich statt. Mehr als 600 interessierte Tourismuspartnerinnen und Tourismuspartner nahmen bereits das kostenfreie Schulungs-Angebot in Anspruch.

Im Herbst wird die Reihe nun speziell für Gastronomiebetriebe weiterentwickelt. Mit der Wirtshauskultur Niederösterreich wird der Kreis der Kooperationspartner erweitert, der die Anforderungen und Erfahrungen der Betriebe in die inhaltliche Ausrichtung einbringt. Als Referentin konnte die renommierte und von den bisherigen Teilnehmenden geschätzte KI-Expertin Manuela Machner (KiNET.ai) gewonnen werden. Sie bringt mit ihrer langjährigen Erfahrung im Tourismus und der IT das notwendige Fachwissen sowie praxisnahe Tipps für die Umsetzung im Betrieb mit.

Unter dem Motto „KI und digitale Tools für deinen Gastro-Alltag: weniger Zettelwirtschaft, mehr Zeit für die Gäste“ erhalten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer praxisnahe Werkzeuge, die sich einfach und effizient im eigenen Betrieb einsetzen lassen. Ein Schwerpunkt liegt auf Reservierungs- und Buchungssystemen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, welche Systeme zu ihrem Betrieb passen, wie diese an die eigene Website und an Google angebunden werden können und wie sich No-Shows reduzieren lassen. Auch die digitale Zeiterfassung ist Teil des Workshops. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Einsatz von KI im Tagesgeschäft: Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer lernen, wie sie souverän auf Bewertungen und Anfragen antworten, Texte für Website, Social Media und Speisekarte erstellen und aktuelle Trends für Speisen und Getränke recherchieren können.

Weitere Informationen: www.tourismus.niederoesterreich.at/ki-workshops-gastronomie