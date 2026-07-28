- 28.07.2026, 10:42:33
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- OTS0044
Öffentlicher Produktrückruf (gesamter Warenbestand) BILLA BIO HÜHNERSUPPE 6 WÜRFEL 66G (von LANDENA WELS GMBH)
Die BILLA AG hat gemeinsam mit Landena Wels GmbH aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des nachfolgenden Produkts veranlasst.
Die BILLA AG hat gemeinsam mit Landena Wels GmbH aus Gründen des konsequenten Verbraucherschutzes einen vorsorglichen Rückruf des Produkts BILLA BIO HÜHNERSUPPE 6 WÜRFEL 66G mit den Mindesthaltbarkeitsdaten 23.09.2027 / L6090853390, 23.11.2027 / L6159863933 und 28.12.2027 / L6196870212 veranlasst.
Da das Allergen SELLERIE nicht am Produkt ausgelobt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass eine potenzielle Gesundheitsgefährdung für Personen, die allergisch oder empfindlich auf SELLERIE reagieren, besteht. Daher wird diesen Verbraucher:innengruppen vom Verzehr des genannten Produkts abgeraten.
Der Warenbestand des betroffenen Produkts wurde aus dem Verkauf genommen.
- Betroffene Produkte, die bereits erworben wurden, können ab sofort auch ohne Kassenbon retourniert werden
- Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Qualitätsmanagement Landena Wels GmbH unter Tel-Nr. +43 (0) 664/810 8584 (Mo.-Do. 08:00-16:00 Uhr) oder per Mail an [email protected].
Die BILLA AG und Landena Wels GmbH bedauern den Vorfall und entschuldigen sich bei allen Kund:innen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.
Die Warnung besagt nicht, dass das Gesundheitsrisiko vom Erzeuger, Hersteller, Importeur oder Vertreiber verursacht worden ist.
Rückfragen & Kontakt
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Mag. Simone Hoepke
stv. Konzernpressesprecherin
+43 2236 600 5757
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