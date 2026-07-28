  • 28.07.2026, 10:42:02
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„Liebesg’schichten und Heiratssachen“: Bis zu 829.000 sahen dritte Sendung der Jubiläumssaison

Nächste Folge am 3. August in ORF 2 und 24 Stunden vorab auf ORF ON

Wien (OTS) - 

ORF-„Liebesg’schichten und Heiratssachen“ weiterhin auf Erfolgskurs: Die gestern, am Montag, dem 27. Juli 2026, ausgestrahlte dritte Sendung der Jubiläumssaison sahen bis zu 829.000 Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Schnitt waren 796.000 bei einem Marktanteil von 36 Prozent dabei, als Nina Horowitz wieder sechs neue Singles bei ihrer Partnersuche begleitete. In den jungen Zielgruppen 12–29 und 12–49 lag der Marktanteil bei 27 bzw. 22 Prozent. Damit erreichte die 30. Staffel der ORF-Kultproduktion ihre bisherigen Bestwerte.

Die nächste Ausgabe mit sechs weiteren Kandidatinnen und Kandidaten – diesmal aus Wien, Oberösterreich, der Steiermark und Tirol – steht bereits am Montag, dem 3. August, um 20.15 Uhr in ORF 2 bzw. bereits 24 Stunden vorab auf ORF ON auf dem Programm. TV-Dacapo-Termine gibt es samstags um 12.10 Uhr in 3sat.

Alle Folgen der 30. Staffel von „Liebesg’schichten und Heiratssachen“ – eine Produktion des ORF, hergestellt von TALK-TV – sind auch heuer wieder mit Audiodeskription verfügbar.

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