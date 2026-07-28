Warme Mahlzeiten direkt nach Hause: „Essen auf Rädern“ bleibt wichtige Unterstützung im Alltag

St. Pölten (OTS) -

Das Angebot „Essen auf Rädern“ leistet für viele ältere, kranke und pflegebedürftige Menschen in Niederösterreich einen wichtigen Beitrag zur täglichen Versorgung. Im Jahr 2025 wurden insgesamt 2.664.431 warme Mahlzeiten direkt an die Haustüren der Nutzerinnen und Nutzer geliefert. Das Land Niederösterreich unterstützte das Angebot mit Fördermitteln in Höhe von mehr als 1,84 Millionen Euro. „Für viele Menschen bedeutet ‚Essen auf Rädern‘ ein großes Stück Lebensqualität. Die regelmäßige Lieferung einer warmen Mahlzeit gibt Sicherheit und ermöglicht es, länger selbstständig im eigenen Zuhause zu leben. Damit schaffen wir eine wertvolle Entlastung im Alltag“, betonen die Landesrätinnen Christiane Teschl-Hofmeister und Eva Prischl.

Getragen wird das Angebot von 136 Gemeinden sowie 121 weiteren Organisationen und Einrichtungen, darunter das NÖ Hilfswerk, die NÖ Volkshilfe, das Rote Kreuz, Pfarren und zahlreiche weitere Träger. Je nach Anbieter stehen unterschiedliche Menüs zur Auswahl, darunter Normalkost, Schonkost, Diabetikerkost sowie vegetarische Speisen. „Die flächendeckende Zusammenarbeit vieler engagierter Gemeinden und Organisationen macht dieses Service in Niederösterreich besonders stark. Unser Ziel ist es, allen Menschen, die Unterstützung benötigen, eine verlässliche und wohnortnahe Versorgung mit warmen Mahlzeiten zu ermöglichen“, so Teschl-Hofmeister und Prischl.

Weitere Informationen im Büro LR Christiane Teschl-Hofmeister, Mag. (FH) Dieter Kraus, Pressesprecher, Telefon 02742/9005-12655, E-Mail [email protected] oder im Büro LR Eva Prischl unter 02742/9005-12576, Pressesprecher Anton Heinzl, E-Mail [email protected].