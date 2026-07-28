AVISO Pressetermin Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr: Bundesministerin Bauer spendet Blut beim Roten Kreuz: „Im Sommer besonders wichtig!“

Wien (OTS) -

Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, es ist nicht künstlich herstellbar und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten ist es besonders wichtig, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann. Bundesministerin Claudia Bauer geht bei ihrem Besuch der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit gutem Beispiel voran und wird selbst Blut spenden. Im Rahmen ihres Besuches findet eine Pressekonferenz statt, bei der sie mit Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zur Blutspende aufruft und auch die Zivildienst-Halbjahreszahlen präsentieren wird.

Wann: Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr

Wo: ÖRK-Blutspendezentrale für Wien, NÖ, BGLD, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien.

Am Podium:

Claudia Bauer

Bundesministerin für Europa, Integration und Familie

Peter Kaiser

Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen!

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

AVISO Pressetermin Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr: Bundesministerin Claudia Bauer spendet Blut beim Roten Kreuz: „Im Sommer besonders wichtig!“

Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, es ist nicht künstlich herstellbar und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten ist es besonders wichtig, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann. Bundesministerin Claudia Bauer geht bei ihrem Besuch der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit gutem Beispiel voran und wird selbst Blut spenden. Im Rahmen ihres Besuches findet eine Pressekonferenz statt, bei der sie mit Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zur Blutspende aufruft und auch die Zivildienst-Halbjahreszahlen präsentieren wird.

Datum: 29.07.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ÖRK-Blutspendezentrale für Wien, NÖ, BGLD

Wiedner Hauptstraße 32

1040 Wien

Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at