  • 28.07.2026, 10:32:32
  • /
  • OTS0040

AVISO Pressetermin Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr: Bundesministerin Bauer spendet Blut beim Roten Kreuz: „Im Sommer besonders wichtig!“

Claudia Bauer und Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, über Zivildienst: „Tragende Säule der Gesellschaft und des Roten Kreuzes!“

Wien (OTS) - 

Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, es ist nicht künstlich herstellbar und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten ist es besonders wichtig, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann. Bundesministerin Claudia Bauer geht bei ihrem Besuch der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit gutem Beispiel voran und wird selbst Blut spenden. Im Rahmen ihres Besuches findet eine Pressekonferenz statt, bei der sie mit Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zur Blutspende aufruft und auch die Zivildienst-Halbjahreszahlen präsentieren wird.

Wann: Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr

Wo: ÖRK-Blutspendezentrale für Wien, NÖ, BGLD, Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien.

Am Podium:

  • Claudia Bauer

Bundesministerin für Europa, Integration und Familie

  • Peter Kaiser

Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Medien sind zur Berichterstattung herzlich eingeladen!

Den Livestream zur Pressekonferenz finden Sie hier oder auf der Facebook-Seite des Österreichischen Roten Kreuzes.

Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]

AVISO Pressetermin Mittwoch, 29. Juli 2026, 9.30 Uhr: Bundesministerin Claudia Bauer spendet Blut beim Roten Kreuz: „Im Sommer besonders wichtig!“

Blut ist ein lebensrettendes Notfallmedikament, es ist nicht künstlich herstellbar und eine Blutkonserve ist nur 42 Tage haltbar. Gerade während der Urlaubszeit in den Sommermonaten ist es besonders wichtig, zur Blutspende zu kommen, damit die Versorgung von Österreichs Spitälern gesichert werden kann. Bundesministerin Claudia Bauer geht bei ihrem Besuch der Blutspendezentrale für Wien, Niederösterreich und das Burgenland mit gutem Beispiel voran und wird selbst Blut spenden. Im Rahmen ihres Besuches findet eine Pressekonferenz statt, bei der sie mit Peter Kaiser, Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes, zur Blutspende aufruft und auch die Zivildienst-Halbjahreszahlen präsentieren wird.

Datum: 29.07.2026, 09:30 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: ÖRK-Blutspendezentrale für Wien, NÖ, BGLD
Wiedner Hauptstraße 32
1040 Wien
Österreich

URL: https://www.roteskreuz.at

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Mag. Gerald Richter
Telefon: +43/1/58 900 - 153 +43/664/5444619
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | ORK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Anhang

[Mittwoch, 29.07.2026, 09:30]

Österreichisches Rotes Kreuz

Rückfragen & Kontakt

Österreichisches Rotes Kreuz
Mag. Gerald Richter
Telefon: +43/1/58 900 - 153 +43/664/5444619
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright