Der „Ö1 Kulturtalk“ am 2. August: „Walzerselig durch die Krise?“

Wien (OTS) -

Am Sonntag, den 2. August ist der nächste „Ö1 Kulturtalk“ (18.15 Uhr) zu hören. Günter Kaindlstorfer spricht mit der Kulturhistorikerin Marie-Theres Arnbom, dem Dramaturgen und Publizisten Kai-Uwe Garrels und der Journalistin Theresa Steininger („Die Presse“) über den Operettensommer in Österreich.

Ist die Operette ein sterbendes Genre? Oder erlebt das Genre ganz im Gegenteil so etwas wie eine Renaissance im Zeitalter umfassender Polykrisen, in denen sich viele Menschen nach Trost und einem Schuss von walzerseligem Eskapismus sehnen? Darf man bei „Komm mit nach Varasdin“ im Zuschauerraum leise mitsummen? Und wie verläuft der Operettensommer 2026 in Österreich? Das Programm von Ö1 im Detail ist abrufbar unter https://oe1.orf.at.