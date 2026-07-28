FCG-ÖAAB-AK: Fritz Pöltl fordert sechste Urlaubswoche für alle Beschäftigten

Wien (OTS) -

Der FCG-ÖAAB Fraktionsführer in der Arbeiterkammer Wien, Fritz Pöltl, fordert die Einführung einer sechsten Urlaubswoche für alle Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Angesichts steigender Belastungen am Arbeitsplatz, zunehmender psychischer Herausforderungen und einer sich wandelnden Arbeitswelt sei es an der Zeit, den gesetzlichen Urlaubsanspruch an die heutigen Lebens- und Arbeitsrealitäten anzupassen.

„Die Menschen leisten Tag für Tag Großartiges. Die Anforderungen im Berufsleben steigen kontinuierlich – gleichzeitig nehmen Stress und psychische Belastungen zu. Deshalb braucht es endlich eine sechste Urlaubswoche für alle Beschäftigten und nicht erst nach Jahrzehnten im selben System“, betont Fritz Pöltl.

Moderne Arbeitswelt braucht modernes Arbeitsrecht

Der derzeitige Anspruch auf eine sechste Urlaubswoche erst nach 25 anrechenbaren Dienstjahren entspreche vielfach nicht mehr den modernen Erwerbsbiografien. Häufige Arbeitgeberwechsel, neue Arbeitsformen und unterbrochene Erwerbsverläufe führen dazu, dass viele Beschäftigte diese Schwelle überhaupt nie erreichen.

„Erholung ist kein Luxus, sondern eine Investition in die Gesundheit der Menschen und in die Leistungsfähigkeit unserer Wirtschaft. Wer ausreichend Zeit zur Regeneration hat, ist motivierter, gesünder und langfristig produktiver“, so Pöltl.

Die FCG-ÖAAB Fraktion in der Arbeiterkammer Wien fordert daher eine gesetzliche Neuregelung, die allen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern unabhängig von der Dauer ihrer Betriebszugehörigkeit einen Anspruch auf sechs Wochen bezahlten Urlaub ermöglicht.

„Eine moderne Arbeitswelt braucht moderne arbeitsrechtliche Rahmenbedingungen. Die sechste Urlaubswoche für alle wäre ein starkes Signal der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten und ein wichtiger Beitrag zu mehr Lebensqualität und Gesundheit“, erklärt Fritz Pöltl abschließend.