Ö3-Verkehrsprognose (31.7.-2.8.): Höhepunkt im Sommer-Reiseverkehr

Wien (OTS) -

Bayern und Baden-Württemberg starten in die Sommerferien, beide Bundesländer haben in Summe über 24 Millionen Einwohner:innen und die zieht es in den Süden. Stark überlastet werden daher die Nord-Süd-Verbindungen von Bayern über Salzburg nach Villach und dann weiter zum Karawankentunnel und durch Tirol Richtung Adria sein. Betroffen sind hauptsächlich die A10, Tauernautobahn, die A12, Inntalautobahn, die A13, die Brennerautobahn sowie die B179, die Fernpassstrecke. Für den Urlauberreiseverkehr entlang der Autobahnen stehen keine Ausweichrouten zur Verfügung.

Inzwischen fahren zwar immer mehr Urlauber:innen am Freitag oder am Sonntag, trotzdem bleibt der Samstag der Hauptreisetag. Da wird der Höhepunkt zu Mittag erreicht werden, ab dann wird auch der Rückreiseverkehr von der Adria Richtung Österreich und weiter Richtung Deutschland, die Niederlande oder Belgien und Dänemark spürbar sein.

Baustellen und Engstellen sorgen für Staugefahr

Staugefahr besteht auf den Nord-Süd-Strecken vor allem am Samstag, dem Hauptreisetag, zwischen 9.00 und 15.00 Uhr auf folgenden Strecken:

In Tirol auf der Fernpassstrecke (B179) über den Fernpass und vor dem Grenztunnel Füssen, auf der Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck und der Brennerautobahn (A13) vor der Engstelle im Bereich Luegbrücke vor dem Brenner. Außerdem sind am Fernpass für den Samstag Demos angekündigt.

auf der Fernpassstrecke (B179) über den Fernpass und vor dem Grenztunnel Füssen, auf der Inntalautobahn (A12) im Raum Innsbruck und der Brennerautobahn (A13) vor der Engstelle im Bereich Luegbrücke vor dem Brenner. Außerdem sind am Fernpass für den Samstag Demos angekündigt. In Salzburg auf der Westautobahn (A1) im Raum Salzburg und vor der Grenze am Walserberg, auf der Tauernautobahn (A10) vor der Tunnelkette Werfen, vor der Mautstelle St. Michael

auf der Westautobahn (A1) im Raum Salzburg und vor der Grenze am Walserberg, auf der Tauernautobahn (A10) vor der Tunnelkette Werfen, vor der Mautstelle St. Michael In Kärnten auf der Tauernautobahn (A10) bei Villach vor dem Oswaldibergtunnel und auf der A11 vor dem Karawankentunnel

auf der Tauernautobahn (A10) bei Villach vor dem Oswaldibergtunnel und auf der A11 vor dem Karawankentunnel In der Steiermark und in Kärnten auf der Südautobahn (A2) vor einer Sommerbaustelle im Packabschnitt. Hier sind Blockabfertigungen zu erwarten bei Packsattel Richtung Wien vor dem Kalcherkogeltunnel und Richtung Klagenfurt bei Steinberg vor dem Herzogbergtunnel. Zeitverluste von über einer halben Stunde sind wahrscheinlich.

auf der Südautobahn (A2) vor einer Sommerbaustelle im Packabschnitt. Hier sind Blockabfertigungen zu erwarten bei Packsattel Richtung Wien vor dem Kalcherkogeltunnel und Richtung Klagenfurt bei Steinberg vor dem Herzogbergtunnel. Zeitverluste von über einer halben Stunde sind wahrscheinlich. In der Steiermark außerdem auf der Pyhrnautobahn (A9) vor den Mautstellen Bosruck und Gleinalm und am Autobahn-Grenzübergang Spielfeld

außerdem auf der Pyhrnautobahn (A9) vor den Mautstellen Bosruck und Gleinalm und am Autobahn-Grenzübergang Spielfeld In Oberösterreich auf der Pyhrnautobahn (A9) vor dem Tunnel Ottsdorf bei Kirchdorf und vor dem Bosrucktunnel

auf der Pyhrnautobahn (A9) vor dem Tunnel Ottsdorf bei Kirchdorf und vor dem Bosrucktunnel In NÖ/Tschechien vor dem Grenzübergang Drasenhofen Richtung Österreich

vor dem Grenzübergang Drasenhofen Richtung Österreich In Wien auf der Südosttangente (A23) in beiden Richtungen

auf der Südosttangente (A23) in beiden Richtungen In Bayern am großen deutschen Eck auf der A8 und der A93

am großen deutschen Eck auf der A8 und der A93 In Slowenien auf der Strecke von Maribor nach Zagreb vor einer Mautstelle kurz nach dem Grenzübergang Gruškovje.

Demos angekündigt am Fernpass

Auf der Fernpassstrecke sind Demos angekündigt - im Bereich Reutte/Katzenberg auf Außerferner Seite sowie im Bereich Nassereith/Rastland auf Imster Seite wird die B179 am Samstag für etwas über zwei Stunden (von 9.45 bis 12.00 Uhr) nicht befahrbar sein. Zum Schutz der Bevölkerung vor möglichem Ausweichverkehr wird auch das Hahntennjoch in der gleichen Zeit nicht befahrbar sein. Staufrei ausweichen wird nicht möglich sein, wenn möglich auf eine weniger verkehrsreiche Zeit ausweichen. Andernfalls kann großräumig umfahren werden – entweder übe die A14 und dann durch den Arlbergtunnel oder über Kufstein und die A12. Aber auch hier rechnet die Ö3-Verkehrsredaktion wir mit massivem Verkehrsaufkommen.

Villacher Kirchtag

In Villach läuft der Villacher Kirchtag noch bis zum Sonntag, den 2. August. Am Sonntag endet er mit dem großen Finale, dem Festumzug ab 15.00 Uhr. Wer mit dem Auto anreist, parkt am besten in einer der Parkgaragen oder auf einem öffentlichen Parkplatz im Umkreis der Innenstadt. Mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist Villach mit der S-Bahn oder mit Bussen gut erreichbar.

Für alle, die mit den Öffis unterwegs sind, wird der Villacher Stadtbusverkehr massiv ausgeweitet. Die Kirchtags-Busse fahren im regulären Linienverkehr von Montag bis Samstag ab 22.00 Uhr im Stundentakt bis in die Nacht hinein. Außerdem gibt es wieder Shuttlebusse vom Faaker See und vom Ossiacher See direkt zum Villacher Kirchtag und retour. Zudem verkehren von Montag bis Samstag täglich Shuttlebusse zwischen Bad Bleiberg und der Villacher Innenstadt. Die Fahrten sind mit dem Kirchtagsherz 2026 ab 18.00 Uhr mit allen Stadtbuslinien (inklusive Rückfahrt) kostenlos. Auch mit dem Kärnten-Ticket und dem Klimaticket ist die Fahrt kostenlos. Ohne Ticket gilt der normale Verbundtarif. Außerdem fährt diese Woche die ÖBB-Nightline auf folgenden Linien bis kurz vor 3.00 Uhr:

S1: Spittal/Drau – Villach – Klagenfurt – Wolfsberg

S2: Villach – Feldkirchen i. K.

S4: Villach – Arnoldstein – Hermagor

S5: Villach – Ledenitzen

Für die Anreise mit der Bahn gibt es das Event-Ticket der Kärntner Linien um 14,90 Euro.

Real Madrid vs. Fiorentina

Das Freundschaftsspiel der beiden Spitzenclubs aus Spanien und Italien am 1. August 2026 im Wörtherseestadion in Klagenfurt ist schon nahezu ausverkauft. Ab 13.00 Uhr wird der Südring ab der Süduferstraße in Fahrtrichtung von West nach Ost als Einbahn geführt. Zufahrtsstraßen im Bereich des Stadions werden aufgrund des erwarteten Besucheraufkommens gesperrt. Für Besucher des Spiels Real Madrid und ACF Fiorentina werden ab etwa 15.00 Uhr Shuttlebusse eingerichtet. Diese fahren vom Minimundus Wiesenparkplatz und vom Autobahnparkplatz A2 zum Stadion im Bereich Zaungasse. Ab ca. 13.00 Uhr wird der Bahnhof Klagenfurt West von den Linien der KMG bis voraussichtlich Betriebsende nicht angefahren. Wichtig für Fußballfans: Die Eintrittskarte für Real Madrid gegen ACF Fiorentina gilt nicht als Busticket im regulären KMG-Linienverkehr.

Wo staut’s? – alle Verkehrsinfos live

Die Ö3-Verkehrsredaktion informiert kontinuierlich über aktuelle Staus und Wartezeiten. Der aktuelle Verkehrseinstieg kann jederzeit über die Ö3-App nachgehört werden. Den Verkehrsüberblick gibt‘s auch auf der Ö3-Homepage: https://oe3.orf.at/verkehr/.