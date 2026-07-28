- 28.07.2026, 10:12:32
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AVISO Medientermin Freitag, 31. Juli 2026, 14 Uhr: Michael besiegte Blutkrebs dank Stammzellspende – jetzt trifft 7-Jähriger seinen Retter
Als Baby erkrankte Michael Besser schwer. Chance auf passende Spende liegt bei 1:500.000 – Treffen mit Stammzellspender aus Deutschland im SoccerDome & Besuch von Rapid-Spiel
Michael Besser war erst wenige Monate alt, als er an Leukämie erkrankte. Dank einer Stammzellspende besiegte der heute Siebenjährige aus Niederösterreich die schwere Krankheit. Die Chance auf eine passende Stammzellspende liegt bei 1:500.000. Am 31. Juli 2026 kommt es in Wien zu einem emotionalen Treffen – Michael lernt den 24-jährigen Lukas aus Deutschland kennen, der damals seine Stammzellen für den kleinen Patienten spendete. Beide sind fußballbegeistert, deswegen treffen sie sich zum gemeinsamen Fußballspielen am Freitag in Wien, bei dem Medien zur Berichterstattung herzlich eingeladen sind. Am kommenden Sonntag besuchen sie das Rapid-Heimspiel in Wien-Hütteldorf gegen Altach.
Wann: Freitag, 31. Juli 2026, 14 Uhr
Wo: SoccerDome, Gutheil-Schoder-Gasse 9, 1100 Wien
Für Interviews stehen zur Verfügung:
- Peter Kaiser
- Stellvertretender Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes
- Für medizinische Fragen: Dr. Christof Jungbauer
- Medizinischer Leiter Stammzellspende beim Österreichischen Roten Kreuz
- Familie Besser (Michael und seine Eltern Sandra und Stefan)
- Lukas, Stammzellspender aus Deutschland
Wir bitten um Anmeldung unter [email protected]
AVISO Rotkreuz-Medientermin Freitag, 31. Juli 2026, 14 Uhr: Michael besiegte Blutkrebs dank Stammzellspende – jetzt trifft der 7-Jährige seinen Retter
Michael Besser war erst wenige Monate alt, als er an Leukämie erkrankte. Dank einer Stammzellspende besiegte der heute Siebenjährige aus Niederösterreich die schwere Krankheit. Die Chance auf eine passende Stammzellspende liegt bei 1:500.000. Am 31. Juli 2026 kommt es in Wien zu einem emotionalen Treffen – Michael lernt den 24-jährigen Lukas aus Deutschland kennen, der damals seine Stammzellen für den kleinen Patienten spendete. Beide sind fußballbegeistert, deswegen treffen sie sich zum gemeinsamen Fußballspielen am Freitag in Wien, bei dem Medien zur Berichterstattung herzlich eingeladen sind.
Datum: 31.07.2026, 14:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: SoccerDome
Gutheil-Schoder-Gasse 9
1100 Wien
Österreich
Rückfragen & Kontakt
Österreichisches Rotes Kreuz
Susanne Straif
Presse- und Medienservice
Telefon: +43158900352 +436645002819
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.roteskreuz.at
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