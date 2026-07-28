Barfuß im Schnee!

Hintertux (OTS) -

Es gibt nur wenige Orte, an denen sich die Sommersonne mit Winterzauber und alpiner Komfort mit der Faszination des ewigen Eises so unmittelbar vermischen.

Das 4-Sterne-Superior Hotel Neuhintertux im Zillertal ist so ein Ort. Direkt an der Talstation der Hintertuxer Gletscherbahn gelegen, beginnt hier das außergewöhnliche Sommererlebnis unmittelbar vor der Haustür.

Nach einem entspannten Frühstück schwebt man bequem mit der Gletscherbahn hinauf auf den Hintertuxer Gletscher. Oben, auf über 3.000 m Seehöhe, bietet die faszinierende Welt des ewigen Eises viele Highlights:

Natur Eis Palast: Tief im Inneren des Hintertuxer Gletschers tauchen Besucher in ein glitzerndes Reich aus Eiskristallen, gefrorenen Seen und beeindruckenden Eisformationen ein.

Tief im Inneren des Hintertuxer Gletschers tauchen Besucher in ein glitzerndes Reich aus Eiskristallen, gefrorenen Seen und beeindruckenden Eisformationen ein. Gletscherflohpark: Der höchstgelegene Spielplatz Europas begeistert mit Sommerrodelbahn, Tubing-Bahn, Schneespiel und jeder Menge Spaß.

Der höchstgelegene Spielplatz Europas begeistert mit Sommerrodelbahn, Tubing-Bahn, Schneespiel und jeder Menge Spaß. Spannagelhöhle: Die größte Marmorschauhöhle der Zentralalpen entführt in eine geheimnisvolle Unterwelt mit bizarren Gesteinsformationen und jahrtausendealter Geologie.

Die größte Marmorschauhöhle der Zentralalpen entführt in eine geheimnisvolle Unterwelt mit bizarren Gesteinsformationen und jahrtausendealter Geologie. Panoramaterrasse: Auf 3.250 Metern genießt man einen spektakulären Rundumblick auf die Zillertaler Alpen und zahlreiche Dreitausender.

Zurück im Hotel warten Wohlfühlmomente und Genuss. Großzügige Familienzimmer und Suiten, Zillertals höchster SKYpool sowie der stilvolle Wellnessbereich schaffen Raum für Erholung. Die feine Küche mit regionalen Spezialitäten sorgt dafür, dass auch die kulinarischen Erinnerungen lange nachwirken.

TIPP: Neuhintertux WanderZeit bis 06.09.2026 – 7 Nächte inkl. 3/4 Verwöhnpension, Gletscher & Spa Verwöhnperlen, Wanderprogramm und Ausrüstung ab Euro 978,– pro Person pro Aufenthalt