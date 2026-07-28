So shoppt Österreich im Sommer 2026 auf shöpping.at

Wien (OTS) -

Es ist sommerlich warm bis heiß und das merkt man auch auf shöpping.at, dem Online-Marktplatz der Österreichischen Post. Die diesjährigen Sommer-Shopping-Trends zeigen: Die Österreicher*innen suchen nicht nur Abkühlung in den eigenen vier Wänden und in ihrer Garderobe, sondern setzen auch auf Bewegung im Freien und die Pflege ihres Gartens.

Gesucht, gefunden: Von kühl über schattig bis sportlich

Millionen von Suchanfragen auf shöpping.at zeichnen ein Bild, wie die Österreicher*innen im Sommer einkaufen: Es ist heiß und das lässt sich auch im Kund*innenverhalten beobachten. Die Suche nach Klimageräten und Ventilatoren sowie Sonnenschirmen läuft auf Hochtouren. Im Vergleich zum Vorjahr wurde heuer sogar elfmal öfters nach mobilen Klimageräten gesucht. Auch die Nachfrage nach Whirlpools bleibt ungebrochen. Ebenso nicht fehlen dürfen sommerliche Kleidungsstücke: Für die Abkühlung im See, Swimmingpool oder Meer erfreut sich Bademode aktuell großer Beliebtheit. Und für einen coolen Sommerlook greifen die Österreicher*innen gerne zu Leinen-Kleidung, dem Naturstoff mit atmungsaktiven und kühlenden Eigenschaften.

Der Sommer steht auch im Zeichen der Bewegung. Gefragt sind neben Schwimmausrüstung zahlreiche Sportartikel wie Sportschuhe – besonders beliebt ist dabei die Marke On Cloud – sowie Sporttaschen und Rucksäcke für Training, Ausflüge und Wanderungen. Um sportliche Aktivitäten im Blick zu behalten, greifen viele Österreicher*innen zudem zu Smartwatches.

Spielerisch geht es außerdem gleich weiter wie im Frühling: Das Suchverhalten zeichnet einen eindeutigen Trend zu Pokémon und Lego. Darüber hinaus investieren die Österreicher*innen verstärkt in Elektronikprodukte. Sehr begehrt sind Smartphones der Marken Samsung und Apple.

Margit Waldau, Leiterin von shöpping.at: „Das heurige Shopping-Verhalten zeigt klare Trends: Die Österreicher*innen passen sich den sommerlichen Temperaturen an und investieren verstärkt in Produkte für Abkühlung, Freizeit und Bewegung. Die Suchanfragen auf shöpping.at zeigen zudem, wie rasch Kund*innen auf saisonale Entwicklungen reagieren und gezielt nach Produkten suchen, die ihren aktuellen Bedürfnissen entsprechen.“

Grüner Daumen statt Sommerpause

Unangefochten auf Platz eins steht in diesem Sommer alles rund um den Garten. Hobby-Gärtner*innen setzen auf verschiedene Gartenmaschinen und bestellen Rasenmäher, Motorsensen und Heckenscheren. Auch Gartenscheren sowie Rechen und Besen sind beliebte Gartenhelfer, welche die Österreicher*innen gerne kaufen. Die hohen Temperaturen und die teils ausbleibenden Niederschläge machen vielen Gärtner*innen zu schaffen, weshalb Bewässerungs-Lösungen gefragt sind. Die Suche nach entsprechenden Produkten legte im Vergleich zum Vorjahr um rund ein Drittel zu. Besonders beliebt sind Klassiker wie Gartenpumpen, Schlauchwagen und Wassersprinkler. Sowohl bei Gartenhelfern als auch bei Baumarktgeräten setzen die Kund*innen bevorzugt auf etablierte Marken wie Milwaukee, Makita, Gardena und STIHL.

Ein Land, zwei Sommer: Die regionalen Unterschiede

Auch im Sommer zeigt sich ein unterschiedliches Einkaufsverhalten zwischen Ost- und Westösterreich. Im Osten – insbesondere im Burgenland, in Niederösterreich und Wien – wurden die meisten Suchanfragen nach Klimageräten verzeichnet. Im Westen des Landes – vor allem in Vorarlberg, Tirol, Salzburg und Kärnten – stand dagegen Bademode besonders hoch im Kurs. Die Suchanfragen zeigen damit, dass die Österreicher*innen den Sommer je nach Region unterschiedlich genießen – ob mit Abkühlung zu Hause oder am Wasser.

Über shöpping.at

Seit der Gründung 2017 durch die Österreichische Post AG hat sich shöpping.at zum größten österreichischen Online-Marktplatz entwickelt. Mit über drei Millionen Produkten bietet shöpping.at seinen Kund*innen ein breites, internationales Sortiment und punktet mit zuverlässiger Lieferung durch die Post. Rund eine Million Kund*innen vertrauen bereits auf den Marktplatz. shöpping.at ist stolz, seinen Kund*innen eine verlässliche Alternative aus Österreich zu bieten.

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(Stand: Juli 2026)