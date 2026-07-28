  • 28.07.2026, 09:46:32
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„Gekommen, um zu bleiben“: „Am Schauplatz“-Reportage über kolumbianische Pflegekräfte in Österreich

Am 30. Juli um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON

Wien (OTS) - 

„Es ist nicht leicht, in ein anderes Land zu übersiedeln“, sagt Mariana Morales Avila in Beate Haselmayers „Am Schauplatz“-Reportage „Gekommen, um zu bleiben“ am Donnerstag, dem 30. Juli 2026, um 21.05 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON. Die junge Mutter stammt aus Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens. Sie lebt und arbeitet seit mehr als zwei Jahren als Pflegerin in Hall in Tirol.

Der Pflegeberuf ist einer von mehr als 60 Mangelberufen in Österreich. Deshalb können Menschen aus Drittstaaten wie Kolumbien hierzulande eine sogenannte „Rot-Weiß-Rot – Karte“ beantragen – eine Arbeits- und Aufenthaltsgenehmigung für Österreich. Insgesamt 750 kolumbianische Pflegerinnen und Pfleger arbeiten zurzeit in Österreich.

Mariana Morales Avila ist vor zwei Jahren ohne ihren Sohn Bruno nach Tirol gezogen. „Am Schauplatz“-Reporterin Beate Haselmayer hat die Familie der jungen Frau im Februar 2024 in Kolumbien besucht und gezeigt, warum so viele Kolumbianerinnen und Kolumbianer ihre Heimat verlassen. Wie geht es Mariana nach zwei Jahren Arbeit in Österreich? Können sie und ihre Kolleginnen das österreichische Gesundheitssystem entlasten? Und was wurde aus dem großen Traum der jungen Mutter, ihren Sohn zu sich nach Tirol zu holen?

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