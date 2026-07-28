  • 28.07.2026, 09:44:32
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Der neue Weitwander-Trend: Sternwanderungen

Neue Sternwanderungen auf weitwanderwege.com zeigen, wie flexibel und komfortabel mehrtägiges Wandern mit einem festen Ausgangsort sein kann.

Person ist auf der Etappe "Die Erlebnisreiche" der Sternwanderung "Hütten- & Gipfelglück" im Großarltal unterwegs. Die Person geht auf einem Grat entlang, im Hintergrund die Berggipfel.
Villach (OTS) - 

Mehrtägig wandern, ohne täglich die Unterkunft zu wechseln: Genau das machen Sternwanderungen möglich. Statt von Hütte zu Hütte weiterzuziehen, verbringen Wandernde mehrere Tage an einem Ort und erkunden die Region auf sternförmig angelegten Tageswanderungen. Mit einer neuen Kategorie macht auch die größte Inspirationsplattform für Weitwandern im deutschsprachigen Raum dieses Wanderkonzept nun sichtbar und inspiriert dazu, Regionen Schritt für Schritt in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen.

Fünf Regionen, fünf Sternwanderungen zum Ankommen:

  1. Kaiserblüte (Wilder Kaiser, Tirol)
  2. Ach Du Grüne Neune (Hochkönig, Salzburg)
  3. Hütten- & Gipfelglück im Großarltal (Salzburg)
  4. Welterbesteig Wachau – Sternwanderung ab Krems (Niederösterreich)
  5. Gschnitztaler Hüttenstern (Wipptal, Tirol)

Sternwandern ist perfekt für Einsteiger:innen.

Erholungstage lassen sich flexibel einbauen, für die Wanderungen genügt ein Tagesrucksack, die Touren können je nach Wetter flexibel gewählt werden und am Abend wartet stets dieselbe Unterkunft.

Rückfragen & Kontakt

Österreichs Wanderdörfer e.V.
Iris Zeiler
Telefon: +43 (0) 4242/25 75 30 - 203
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.wanderdoerfer.at

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Vorschau Bild von Person ist auf der Etappe "Die Erlebnisreiche" der Sternwanderung "Hütten- & Gipfelglück" im Großarltal unterwegs. Die Person geht auf einem Grat entlang, im Hintergrund die Berggipfel. [Bild, 590KB]

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