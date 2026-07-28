Der neue Weitwander-Trend: Sternwanderungen

Villach (OTS) -

Mehrtägig wandern, ohne täglich die Unterkunft zu wechseln: Genau das machen Sternwanderungen möglich. Statt von Hütte zu Hütte weiterzuziehen, verbringen Wandernde mehrere Tage an einem Ort und erkunden die Region auf sternförmig angelegten Tageswanderungen. Mit einer neuen Kategorie macht auch die größte Inspirationsplattform für Weitwandern im deutschsprachigen Raum dieses Wanderkonzept nun sichtbar und inspiriert dazu, Regionen Schritt für Schritt in ihrer ganzen Vielfalt kennenzulernen.

Fünf Regionen, fünf Sternwanderungen zum Ankommen: