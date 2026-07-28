AVISO: Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung

Wien (OTS) -

Energiepolitik bedeutet vor allem Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Klimaschutz. Das BMWET setzt hierzu insbesondere auf den massiven Ausbau erneuerbarer Energien und der Stromnetze. Dazu werden Projekte des Netzausbaus als im überragenden öffentlichen Interesse eingestuft, sodass sie in der rechtlichen Abwägung gegenüber anderen Nutzungs- und Naturschutzbelangen Vorrang erhalten. Die Trassenfreihaltungsverordnung wiederum soll eventuelle Konflikte mit späteren Bauvorhaben reduzieren und Genehmigungsverfahren sowie die Umsetzung beschleunigen.

Teilnehmer:

Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer

RA Dr. Florian Stangl, LL.M., NHP Rechtsanwälte

Datum: Mittwoch, 29. Juli 2026

Uhrzeit: 09:45 - 10:45

Ort: BMWET Saal III, 1. Stock, Stubenring 1, 1010 Wien. Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Hintergrundgespräch mit Bundesminister Hattmannsdorfer zu Versorgungssicherheit, Netzausbau und Trassenfreihaltung

Wir ersuchen um Anmeldung unter [email protected]

Datum: 29.07.2026, 09:45 Uhr - 29.07.2026, 10:45 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET Saal III, 1. Stock; Zugang über Tor 2 („Sozialministerium“)

Stubenring 1

1010 Wien

Österreich