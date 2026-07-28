AK Niederösterreich bringt Top-Stars zum Fixpreis ins Schloss Reichenau!

Reichenau an der Rax (OTS) -

Sommerfrische trifft auf kulturelle Spitzenklasse: Der Reichenauer Kultursommer der AK Niederösterreich geht in seine verflixte – aber glückliche – siebte Saison. Was als Geheimtipp begann, hat sich längst als Fixstern im niederösterreichischen Kultursommer etabliert. Heuer wartet das Festival mit einer doppelten Premiere auf: Einem exklusiven Star-Programm und einer geschichtsträchtigen neuen Location.

Wegen umfassender Renovierungsarbeiten im gewohnten Parkhotel Hirschwang zieht der Kultursommer für diese Saison einmalig in den klimatisierten Festsaal des Schlosses Reichenau um. Das bedeutet für das Publikum: Höchster Kulturgenuss in herrschaftlichem, sommerfrischem Ambiente. Für das kulinarische Wohl sorgt unverändert das bewährte Team des Parkhotels Hirschwang.

Österreich-Premiere: Wenn der „Trautmann lacht!“

Vom 14. August bis zum 6. September bietet der Kultursommer ein dichtes, abwechslungsreiches Programm aus Literatur, Musik und Kabarett. Die Crème de la Crème der heimischen Kulturszene kommt zum Fuße der Rax – darunter Publikumslieblinge wie Ursula Strauss, Robert Palfrader, Max Müller und Stefan Jürgens.

Das absolute Highlight der heurigen Spielzeit steigt am Sonntag, dem 16. August 2026 um 11:00 Uhr: Kult-Schauspieler Wolfgang Böck feiert mit seinem brandneuen Solo-Programm „Trautmann lacht!“ exklusive Österreich-Premiere. Mit kriminalistischem Schmäh hat der „Ehrenkieberer" Böck in monatelanger Feinarbeit humorvolle Anekdoten aus dem echten Exekutivalltag, aber auch überaus lustige Polizeigeschichten von prominenten Autoren, zusammengetragen. Das Ergebnis sind 70 Minuten Pointen-Feuerwerk, die beweisen, dass das Polizistenleben eben nicht nur aus düsteren Verbrechen besteht.

Wieser: „Kultur muss leistbar bleiben!“

Trotz hochkarätiger Besetzung und neuer Top-Location bleibt die AK Niederösterreich ihrer Linie treu: Kultur darf kein Luxusgut sein.

„Leistbare Kultur ist und bleibt der AK Niederösterreich ein ganz besonderes Anliegen“, betont Markus Wieser, Präsident der AK Niederösterreich und Vorsitzender des ÖGB Niederösterreich. „Gerade in Zeiten, in denen das Leben teurer wird, setzen wir ein klares Zeichen für Zugänglichkeit und Lebensqualität.“

Der bewährte Ticketpreis bleibt daher stabil bei nur 25 Euro pro Vorstellung. Wer den Kultursommer mit einem kulinarischen Ausflug verbinden möchte, kann das Genuss-Paket buchen: Für 70 Euro ist neben dem Event-Ticket ein exquisites 4-Gänge-Menü (in Buffet-Form vor oder nach der Vorstellung) inkludiert.

Alle Vorstellungen sind kompakt auf rund 70 Minuten (ohne Pause) angelegt – perfekt für einen entspannten Sommerausflug.

Reichenauer Kultursommer 2026

14. August - 06. September

Alle Veranstaltungen im Schloss Reichenau, Schlossplatz 9, 2651 Reichenau an der Rax

Jede Veranstaltung dauert circa 70 Minuten und wird ohne Pause umgesetzt.

Tickets & Informationen:

kultursommer.co.at oder parkhotelhirschwang.at

Ticket-Hotline:

05 7171-21800 (jeden Dienstag und Donnerstag zwischen 09.00h und 13.00h)