Die 35. Poker EM im Casino Velden war eine Veranstaltung der Superlative

Wien (OTS) -

Damit glänzte das Casino Velden am Wörthersee auch in diesem Sommer wieder als Europas Poker-Hotspot. Vom 14. bis 26. Juli 2026 versammelten sich rund 1.400 Spieler:innen aus knapp 40 Nationen zur 35. Poker Europameisterschaft. In 27 Turnieren wurden insgesamt zehn Europameistertitel vergeben – bei einem Gesamtpreisgeld von über 2,8 Millionen Euro.

Mit über 4.000 Entries verzeichnete das Event erneut eine starke Beteiligung. Zahlreiche Top-Profis wie Matthias Eibinger (über 30 Millionen Euro Karriere-Preisgeld), Armin Rezaei, Tobias Schwechat oder die dreifache Europameisterin und Weltmeisterin Jessica Teusl gaben sich die Ehre – und sorgten für hochklassiges Poker auf allen Ebenen.

Die Poker Europameisterschaft ist nicht nur eines der bedeutendsten Poker-Events Europas, sondern auch ein wichtiger regionaler Wirtschaftsfaktor. Während der beiden Turnierwochen wächst die Belegschaft des Casino Velden auf mehr als 270 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. Zur Verstärkung reisen zahlreiche erfahrene Pokerdealer aus ganz Mitteleuropa an, um die Turniere und Cash Games professionell abzuwickeln. Gleichzeitig wird Velden in dieser Zeit zum österreichweiten Mekka für Pokerfans und zieht tausende Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland an.

Turnier-Highlights und neue Europameister:innen

Der Auftakt der EM wurde zur Superlative: Der beliebte „Showdown am Wörthersee“ mit einem Buy-in von 500 + 50 Euro verzeichnete 824 Entries. Sieger wurde der Österreicher Werner Egger, der sich über 55.620 Euro Preisgeld freuen durfte.

Erstmalig fand das Titel Turnier NLH Senior European Championship (50+) statt. Das erste der beiden neuen Titel Turniere erfreute sich großer Beliebtheit und verzeichnete 165 Entries. Als Sieger ging der Ungar Istvan Törö mit einem Preisgeld von 18.650 Euro hervor.

Ebenfalls als neues Titelturnier und damit zehnter Titel bei der Poker Europameisterschaft wurde das PL Omaha High Roller European Championship mit einem Buy-in von 5.000 + 400 Euro von den Pokerspieler:innen sehr gut angenommen. 37 Entries und ein Preispool von 185.000 Euro sorgten für sehr viel Spannung an den Pokertischen. Der Titel ging an Tobias Schwechat aus Deutschland, der sich über 68.400 Euro Preisgeld freuen durfte.

Im Main Event ging der Europameistertitel an Luca Stevanato

Der Höhepunkt der diesjährigen Poker EM war aber wiederum der Main Event (Buy-in 2.500 + 250 Euro). Mit 251 Entries wurde hier erneut ein starkes Ergebnis erzielt. Der Sieg – und damit der Titel „Poker Europameister 2026“ – ging nach einem langen Heads – Up Duell mit JessicaTeusl an den Italiener Luca Stevanato, der sich neben dem Titel zusätzlich über 119.440 Euro Preisgeld freuen konnte.

Besonders spannend verlief auch das NLH High Roller Turnier (Buy-in 5.000 + 400 Euro) mit 58 Entries und einem Preispool von 290.000 Euro. Der Österreicher Gerald Glabonjat sicherte sich den Titel und ein Preisgeld von 90.000 Euro.

Die weiteren Europameistertitel gingen an:

Pot Limit Omaha 8-handed : Sieg für Nino Ullmann, DE (56.660 Euro)

: Sieg für (56.660 Euro) NLH Ladies European Championship : Titel für Roswitha Vaclavek (Österreich) – Rekordbeteiligung mit 77 Spielerinnen (5.220 Euro)

: Titel für (Österreich) – Rekordbeteiligung mit 77 Spielerinnen (5.220 Euro) Seven Card Stud : Europameister wurde Rod Tidwell (Kroatien, 11.260 Euro)

: Europameister wurde (Kroatien, 11.260 Euro) NLH Mystery Bounty EM : Sieger wurde der Deutsche Sascha Thiesies (17.100 Euro)

: Sieger wurde der Deutsche (17.100 Euro) NLH 6-handed: der Titel ging an Henry Gondorff (DE, 31.000 Euro)

Poker, Lifestyle und Kärntner Gastfreundschaft

Die Poker EM in Velden ist dabei jedes Jahr mehr als ein Pokerevent – sie gilt als einer der wichtigsten Community-Treffpunkte Europas. Das besondere Ambiente am Wörthersee, gepaart mit höchstem Service- und Entertainment-Niveau, macht den Event zum sommerlichen Fixpunkt im internationalen Pokerkalender.

Highlights abseits der Tische waren unter anderem:

Ein exklusiver Shuttle-Service mit Fahrzeugen von drive Wiegele und dem Autohaus Velden ,

mit Fahrzeugen von und dem , das traditionelle Bocciaturnier als Side Event,

als Side Event, sowie das beliebte Spanferkel-Essen und die Kärntner Jause, präsentiert vom Haubenrestaurant „DIE YACHT“.

Ausblick: 36. Poker EM 2027 bereits fixiert

Mit einem starken Teilnehmerfeld, professioneller Organisation und hochklassiger Atmosphäre unterstreicht die Poker EM in Velden einmal mehr die Pokerkompetenz von Casinos Austria. Der Termin für die nächste Ausgabe steht bereits fest: Die 36. Poker Europameisterschaft findet von 20. Juli bis 1. August 2027 erneut im Casino Velden statt.

Fotos zum Download finden Sie unter: https://bit.ly/Casino-Velden-PokerEM-2026