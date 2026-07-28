Hitzewellen in Österreich: free-key CityApp schafft digitale Orientierung mit neuem Modul „Wasser & Abkühlung“

Mils bei Innsbruck (OTS) -

Die zunehmenden Hitzewellen stellen auch Österreichs Städte und Gemeinden vor immer größere Herausforderungen. Hohe Temperaturen belasten insbesondere ältere Menschen, Familien mit Kindern sowie Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen. Gleichzeitig wächst der Bedarf, Informationen über Trinkwasserstellen und Orte zur Abkühlung schnell und unkompliziert bereitzustellen.

Die Tiroler IT-Innerebner GmbH erweitert deshalb ihre free-key CityApp um das neue Modul „Wasser & Abkühlung“. Städte und Gemeinden können damit wichtige Anlaufstellen während Hitzeperioden zentral erfassen und der Bevölkerung sowie Gästen direkt über die CityApp zur Verfügung stellen. So entsteht eine digitale Übersicht, die im Alltag schnell Orientierung bietet und während besonders heißer Tage eine wertvolle Unterstützung sein kann.

Erfasst werden können unter anderem öffentliche Trinkbrunnen, Refill-Stationen, schattige Parkanlagen, klimatisierte öffentliche Gebäude, Wasserspielplätze, Sprühnebelanlagen sowie weitere Orte, an denen Menschen Schutz vor großer Hitze oder Möglichkeiten zur Abkühlung finden. Die Informationen werden übersichtlich auf einer Karte dargestellt und können von den Gemeinden jederzeit aktualisiert werden.

Die neue Funktion ergänzt die bestehende Plattform, auf der bereits Informationen aus mehr als 650 Städten und Gemeinden bereitgestellt werden. Bürgerinnen und Bürger sowie Gäste benötigen unabhängig von ihrem Aufenthaltsort nur eine einzige App. Die Anwendung erkennt automatisch den aktuellen Standort und zeigt die passenden Informationen der jeweiligen Stadt oder Gemeinde an. Alternativ können Orte auch gezielt ausgewählt werden.

„Mit dem neuen Bereich ‚Wasser & Abkühlung‘ möchten wir Städte und Gemeinden dabei unterstützen, rasch auf die Auswirkungen zunehmender Hitzewellen zu reagieren. Die Menschen sollen auf einen Blick erkennen können, wo sie Trinkwasser erhalten oder angenehme Aufenthaltsorte finden. Digitale Lösungen entfalten ihren größten Nutzen dann, wenn sie die Bevölkerung im Alltag konkret unterstützen“, erklärt Walter Innerebner, Geschäftsführer der IT-Innerebner GmbH.

Neben dem neuen Modul bietet die free-key CityApp zahlreiche weitere Funktionen für die digitale Kommunikation zwischen Gemeinden, Bevölkerung, Wirtschaft und Gästen. Dazu gehören unter anderem aktuelle Nachrichten, Veranstaltungen, Vereins- und Unternehmensverzeichnisse, touristische Informationen, digitale Bürgerservices sowie der integrierte WC-Finder mit Angaben zu Barrierefreiheit, Öffnungszeiten und weiteren Ausstattungsmerkmalen.

Die neue Funktion steht allen Städten und Gemeinden, die die free-key CityApp bereits nutzen oder künftig einsetzen möchten, ab sofort zur Verfügung. Ziel ist es, kommunale Informationen über Trinkwasserstellen und Abkühlungsorte schnell, zentral und bürgernah bereitzustellen und damit Maßnahmen zur Klimawandelanpassung digital sichtbar zu machen.